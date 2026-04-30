Giro d'Italia 2026 a Roma, ultima tappa tra Eur Ostia e arrivo al Circo Massimo

Il Giro d’Italia 2026 si chiude a Roma con una tappa finale di 131 km che attraversa città e litorale fino al Circo Massimo, dopo tre settimane di gara iniziate in Bulgaria e un percorso che coinvolge anche Ostia.

Roma sarà ancora una volta il traguardo conclusivo del Giro d’Italia. Il 31 maggio la Capitale accoglierà l’ultima tappa della 109esima edizione, confermando una presenza ormai stabile nel calendario della corsa rosa, giunta qui per l’ottava volta e per il quarto anno consecutivo.

I corridori arriveranno dopo tre settimane di gara iniziate l’8 maggio in Bulgaria, in un’edizione articolata su 21 tappe, la maggior parte delle quali in territorio italiano. L’ultimo giorno sarà diviso in due momenti distinti, con una prima parte che porterà il gruppo dall’Eur fino al litorale di Ostia, prima del rientro verso il centro cittadino.

La fase decisiva si svolgerà su un circuito urbano nel cuore di Roma, con otto giri da circa 9,5 chilometri ciascuno. Il tracciato attraverserà strade simbolo della città, alternando asfalto e brevi tratti in sampietrini, fino all’arrivo fissato al Circo Massimo, con passaggi vicino al Colosseo e alle Terme di Caracalla.

Il percorso complessivo, lungo 131 chilometri, toccherà diversi municipi e si estenderà fino al mare, coinvolgendo l’intera area metropolitana. L’evento porterà anche un indotto economico stimato in circa 50 milioni di euro, accompagnato da iniziative parallele come la distribuzione di biciclette alle case-famiglia e una pedalata aperta al pubblico con oltre 6mila partecipanti.

Durante la presentazione è stata mostrata anche la nuova Maglia Rosa, caratterizzata da un dettaglio dedicato agli 80 anni della Repubblica Italiana, con la scritta celebrativa inserita all’interno del colletto. Lo sponsor ufficiale sarà “Io sono Friuli Venezia Giulia”.

Il sindaco Roberto Gualtieri ha ricordato come l’arrivo del Giro rappresenti ogni anno un’occasione per mostrare al mondo scorci e monumenti della città, lungo un itinerario che unisce il centro storico al mare, trasformando la giornata finale in un grande evento popolare.