Con tre decessi e tre casi confermati, l'hantavirus è finito sulle prime pagine. Ma che cos'è e dobbiamo preoccuparci?

L’hantavirus, trasmesso da roditori tramite urine, saliva e feci, può causare gravi sindromi respiratorie e renali. Dopo tre morti sulla nave MV Hondius, l’OMS rassicura: il rischio globale resta basso e la trasmissione tra persone è rara.

Che cos’è l’hantavirus? L’hantavirus non è un singolo virus ma un gruppo di virus a RNA a polarità negativa appartenenti alla famiglia Hantaviridae, nell’ordine Bunyavirales. Contengono tre segmenti di molecole di acido ribonucleico, RNA, a singolo filamento e a polarità negativa. I virus sono trasportati principalmente da roditori come topi e ratti. Le persone contraggono di solito l’infezione attraverso l’esposizione a urina, feci e saliva dei roditori.

Sebbene sia relativamente raro a livello mondiale, con circa 10.000-100.000 infezioni segnalate ogni anno, il virus causa due malattie. La prima, la febbre emorragica con sindrome renale, HFRS, in passato nota come febbre emorragica coreana, fu identificata per la prima volta nei soldati statunitensi impegnati in Corea negli anni Cinquanta.

La seconda, la sindrome polmonare da hantavirus o sindrome cardiopolmonare da hantavirus, HPS/HCPS, fu riconosciuta per la prima volta durante un focolaio del 1993 di grave malattia respiratoria, nella regione dei Four Corners, nel sud-ovest degli Stati Uniti.

La più alta incidenza di HFRS si osserva in Asia orientale, in particolare in Cina, seguita da Russia e Corea. Un ceppo più lieve è presente in alcuni Paesi scandinavi. A seconda del ceppo, la mortalità può variare da meno dell’1% dei casi fino a circa il 15%, con un rischio maggiore nelle persone di età superiore ai 70 anni.

La HCPS è di solito una malattia più grave, con una mortalità che può arrivare fino al 50% dei casi. È presente negli Stati Uniti, in Canada, Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Paraguay, Panama e Uruguay.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, riferisce che l’attuale focolaio sulla nave da crociera MV Hondius riguarda un grave virus respiratorio che le autorità sudafricane hanno poi confermato come ceppo Andes in due persone. Questo ceppo di HCPS può trasmettersi da persona a persona, sebbene la trasmissione interumana sia rara. Gli studi suggeriscono che questa variante abbia una mortalità fino al 50%.

Come si trasmette l’hantavirus?

Il virus si trasmette di solito dall’ospite roditore all’essere umano. I roditori eliminano il virus con urine, saliva e feci e le persone vengono di solito infettate inalando particelle virali disperse nell’aria.

Il ceppo Andes può trasmettersi tra persone che si trovano in stretto e prolungato contatto tra loro, per esempio membri dello stesso nucleo familiare. Si ritiene che nel focolaio sulla nave da crociera possa essersi verificata una certa trasmissione da persona a persona.

Quali sono i sintomi dell’hantavirus?

I sintomi sia della HFRS sia della HPS/HCPS iniziano di solito da una a quattro settimane dopo l’infezione, anche se possono comparire fino a otto settimane dopo l’esposizione. In entrambe le malattie i sintomi iniziali sono simil-influenzali: febbre alta, cefalea, dolore alla schiena, diarrea e vomito.

Nella HPS/HCPS i sintomi evolvono rapidamente verso la fase cardiopolmonare, con comparsa di tosse e dispnea. Nelle forme lievi, il trattamento con ossigeno supplementare in questa fase porta generalmente a una completa guarigione. La malattia grave può progredire rapidamente verso l’accumulo di liquido nei polmoni, insufficienza respiratoria, shock e morte.

La HFRS è spesso solo lievemente sintomatica, con guarigione dopo i sintomi iniziali simil-influenzali. Tuttavia, può causare ipotensione, emorragie, insufficienza renale e, più raramente, morte.

Come si tratta l’hantavirus?

Attualmente non sono disponibili a livello globale trattamenti autorizzati, antivirali approvati o vaccini, per cui la terapia si concentra di solito sulla gestione dei sintomi della malattia. Il trattamento è di supporto e si focalizza sul monitoraggio respiratorio e cardiaco, con ventilazione meccanica, emofiltrazione e ossigenazione a membrana, se necessarie. Nelle fasi iniziali della HFRS l’antivirale ribavirina ha mostrato una certa efficacia.

L’infusione di elettroliti e l’idratazione possono essere utilizzate per stabilizzare la pressione arteriosa e la trasfusione di piastrine può essere impiegata in caso di trombocitopenia acuta. Alcuni pazienti possono richiedere emodialisi intermittente per gestire l’insufficienza renale e la terapia sostitutiva renale continua può essere utilizzata in caso di edema polmonare con coinvolgimento multiorgano.

Quanto sono preoccupanti i casi di hantavirus del maggio 2026?

L’OMS attualmente valuta il rischio per la popolazione globale come basso e sconsiglia restrizioni ai viaggi o al commercio. Raccomanda inoltre: “Gli sforzi di sensibilizzazione della sanità pubblica dovrebbero concentrarsi sul miglioramento della diagnosi precoce, sull’assicurare un trattamento tempestivo e sulla riduzione dei rischi di esposizione. La maggior parte delle attività turistiche ordinarie comporta un rischio minimo o nullo di esposizione ai roditori o ai loro escreti”.

Il 4 maggio l’OMS aveva segnalato due casi confermati in laboratorio e cinque casi sospetti sulla nave da crociera MV Hondius. Di questi, tre persone sono decedute, almeno due delle quali tra la fine dei 60 anni e i 70 anni, e una rimane ricoverata in terapia intensiva in Sudafrica.

Un ulteriore caso è stato poi confermato in Svizzera, quando un passeggero della nave si è presentato in un ospedale di Zurigo. Al momento della stesura dell’articolo, non risultava che altri passeggeri o membri dell’equipaggio mostrassero sintomi.

Giulia Gallo, ricercatrice post-dottorato nel gruppo delle glicoproteine virali presso il Pirbright Institute, nel Regno Unito, ha affermato che l’infezione potrebbe essere stata portata a bordo da due passeggeri che avevano visitato il Sud America prima di imbarcarsi, poiché i sintomi erano compatibili con quelli attesi per la variante Andes del virus. Anche Mark Fielder, professore di microbiologia medica alla Kingston University London, ha offerto rassicurazioni: “Con le conoscenze attuali sull’infezione in corso e considerando la probabilità che siano state implementate a bordo della nave rigorose misure di controllo delle infezioni, è verosimile che l’ulteriore trasmissione in corso sarà limitata”.

Jonas Schmidt-Chanasit, capo del Dipartimento di arbovirologia ed entomologia presso il Bernhard Nocht Institute for Tropical Medicine di Amburgo, ha affermato che la situazione deve essere presa sul serio a causa dell’elevato tasso di letalità della HCPS. “Guardando avanti, mi aspetto che possano ancora verificarsi casi isolati, poiché alcuni individui esposti potrebbero trovarsi ancora nel periodo di incubazione”, ha commentato. “Tuttavia, sulla base delle conoscenze attuali, considero improbabile un focolaio su larga scala nella popolazione generale in Europa o in Svizzera”.

Il rischio per la popolazione derivante dall’hantavirus “rimane comunque al momento molto basso”.

Lang K. Hantavirus: What you need to know. BMJ. 2026;393:s877. doi: 10.1136/bmj.s877.