Nave da crociera nell'Atlantico, tre morti per sospetto hantavirus e casi sotto osservazione

Tre persone sono morte su una nave da crociera nell’Atlantico per un sospetto contagio da hantavirus, probabilmente legato alla presenza di roditori a bordo. L’Oms monitora il caso mentre altri passeggeri risultano infetti o sotto osservazione.

Tre decessi registrati a bordo di una nave da crociera in navigazione nell’Atlantico hanno fatto scattare l’allarme sanitario internazionale. L’Oms ha confermato di essere stata informata dell’episodio e di aver avviato il monitoraggio della situazione, fornendo supporto alle autorità coinvolte.

Secondo quanto comunicato, un’infezione da hantavirus è stata confermata in laboratorio, mentre altri cinque casi restano sospetti. In totale sei persone sono state colpite: tre non ce l’hanno fatta, una è ricoverata in terapia intensiva in Sudafrica e le altre sono sotto osservazione.

L’hantavirus è un gruppo di virus trasmessi all’uomo principalmente attraverso roditori, sia selvatici che domestici. Il contagio può avvenire entrando in contatto con urine, feci o saliva degli animali infetti oppure respirando particelle contaminate presenti nell’ambiente.

Le infezioni possono presentarsi in forme diverse, con sintomi che vanno dal coinvolgimento renale a gravi complicazioni respiratorie. In alcuni casi si sviluppano emorragie, abbassamento della pressione e condizioni di shock, rendendo la malattia particolarmente pericolosa.

In Europa e in altre aree del mondo si registrano da anni casi di diffusione del virus, con un aumento sia delle zone interessate sia del numero di infezioni. Le principali manifestazioni cliniche includono la febbre emorragica con sindrome renale, la nefropatia epidemica e la sindrome cardiopolmonare associata all’hantavirus.