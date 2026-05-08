Hantavirus sulla nave MV Hondius, l'Oms rassicura dopo tre morti e otto casi registrati

L’Oms frena l’allarme sull’hantavirus comparso sulla nave MV Hondius e chiarisce che il virus non ha le caratteristiche del Covid. Otto i casi segnalati, con tre morti, mentre proseguono i controlli sui passeggeri sbarcati.

L’Oms prova a calmare le preoccupazioni nate dopo il focolaio di hantavirus individuato a bordo della nave da crociera MV Hondius, diretta verso le Canarie. L’Organizzazione mondiale della sanità ha chiarito che il virus identificato non presenta le stesse caratteristiche del coronavirus e che non esistono elementi che facciano pensare a una nuova pandemia.

Il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus ha spiegato che il Regno Unito ha notificato il caso sabato scorso dopo la comparsa di gravi sintomi respiratori tra i passeggeri dell’imbarcazione battente bandiera olandese. Fino a questo momento sono stati registrati otto casi, tre dei quali mortali. Cinque infezioni sono già state confermate come hantavirus, mentre altre tre restano sospette.

Secondo gli esperti sanitari internazionali, la situazione resta sotto controllo anche se non si escludono altri casi collegati al viaggio, soprattutto per via del lungo periodo di incubazione del virus. Per accelerare le verifiche, sono stati inviati 2.500 kit diagnostici dall’Argentina a laboratori distribuiti in cinque Paesi.

Nel frattempo sono emersi nuovi accertamenti anche fuori dalla nave. Nei Paesi Bassi una assistente di volo della compagnia KLM è stata sottoposta ai test dopo aver accusato sintomi lievi. In Israele, invece, è stato individuato un uomo risultato positivo dopo un viaggio nell’Europa orientale.

Uno dei principali nodi riguarda i passeggeri sbarcati a Sant’Elena, territorio britannico nell’Atlantico meridionale. L’Oms ha avvisato dodici Stati coinvolti, tra cui Canada, Germania, Stati Uniti e Regno Unito, affinché avviassero le verifiche sui propri cittadini. L’Italia non compare tra i Paesi interessati.

Le autorità sanitarie stanno inoltre cercando le persone che hanno condiviso il volo da Sant’Elena a Johannesburg con una donna di 69 anni poi deceduta in un pronto soccorso sudafricano. La vittima era la moglie del primo passeggero morto mentre la nave era ancora in navigazione.

Il ministero della Salute italiano segue gli sviluppi insieme all’Ecdc e all’Oms. In una nota ha confermato che sulla nave non risultano presenti cittadini italiani e ha ricordato che il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie considera molto basso il rischio per la popolazione europea.

A bordo della MV Hondius sono state adottate misure straordinarie di contenimento. I passeggeri sono stati invitati a rimanere nelle cabine, mentre gli ambienti vengono continuamente disinfettati. Chi manifesta sintomi viene isolato immediatamente. Un esperto dell’Oms, insieme a due medici olandesi e a un rappresentante dell’Ecdc, resterà sulla nave fino all’arrivo alle Isole Canarie.

Maria Van Kerkhove, responsabile ad interim del dipartimento Oms per la preparazione alle epidemie, ha spiegato che gli hantavirus sono noti da tempo alla comunità scientifica e che la loro diffusione è molto diversa da quella del Covid. Il ceppo individuato, chiamato Andes, è uno dei pochi casi in cui è stata osservata una trasmissione tra esseri umani.

La maggior parte degli hantavirus, infatti, si trasmette all’uomo attraverso roditori infetti, tramite saliva, urine o feci. Il contagio diretto tra persone viene considerato raro e limitato a contatti molto stretti. Per questo motivo l’Oms continua a definire basso il rischio sanitario globale legato al focolaio della nave.