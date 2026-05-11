Internazionali di Roma, Sinner guida quattro azzurri agli ottavi come nel record del 2020

Sinner trascina l’Italia agli ottavi degli Internazionali e Roma ritrova quattro azzurri tra i migliori sedici. Con Pellegrino, Musetti e Darderi torna un risultato che mancava da sei anni.

Gli Internazionali d’Italia parlano sempre più italiano. Nel Masters 1000 di Roma, Jannik Sinner ha superato Alexei Popyrin al terzo turno e ha contribuito a riportare il tennis azzurro a un traguardo che mancava da sei anni. Con lui, infatti, sono approdati agli ottavi anche Andrea Pellegrino, Lorenzo Musetti e Luciano Darderi.

La giornata di lunedì 11 maggio ha regalato soddisfazioni al pubblico del Foro Italico nonostante le eliminazioni di Mattia Bellucci e Flavio Cobolli. A prendersi la scena è stato ancora una volta Sinner, capace di avanzare nel torneo davanti ai tifosi romani e di confermare il suo ruolo da protagonista nel circuito.

Accanto al numero uno del mondo si è messo in evidenza Andrea Pellegrino. Partito dalle qualificazioni, il tennista pugliese ha firmato una delle sorprese del torneo eliminando Frances Tiafoe. Il suo cammino ora proseguirà proprio contro Sinner in un derby azzurro che garantirà all’Italia almeno un posto nei quarti di finale.

Completano il gruppo Lorenzo Musetti e Luciano Darderi. Il toscano affronterà Casper Ruud per continuare la corsa nel torneo romano, mentre Darderi sarà opposto ad Alexander Zverev in una sfida che vale l’accesso tra i migliori otto.

L’ultima volta che quattro italiani avevano raggiunto gli ottavi agli Internazionali era il 2020, quando ci riuscirono Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Jannik Sinner e Stefano Travaglia. Quel risultato aveva già permesso di eguagliare un primato storico che resisteva dal 1979.

In quell’edizione arrivarono agli ottavi Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Gianni Ocleppo e Adriano Panatta. Proprio Panatta resta l’ultimo italiano ad aver conquistato il torneo di Roma, successo ottenuto nel 1976.