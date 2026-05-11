Internazionali d'Italia, Cobolli battuto da Tirante in due set sul Centrale di Roma

Flavio Cobolli esce dagli Internazionali d’Italia dopo la sconfitta con Thiago Agustin Tirante, maturata sul Centrale del Foro Italico in una partita nervosa e piena di errori.

Flavio Cobolli saluta gli Internazionali d’Italia 2026. L’azzurro è stato eliminato lunedì 11 maggio nel terzo turno del Masters 1000 di Roma, sconfitto dall’argentino Thiago Agustin Tirante con il punteggio di 6-3, 6-4.

Sul Centrale del Foro Italico, Cobolli non è riuscito a ritrovare il livello mostrato all’esordio contro Atmane. La partita si è complicata presto, tra tensione, scambi poco puliti e diversi errori nei momenti chiave.

Tirante ha costruito il successo con un tennis solido da fondo campo, spingendo con continuità e costringendo l’italiano a muoversi molto. L’argentino ha servito con efficacia, trovando anche diversi ace nei passaggi più delicati.

Cobolli ha faticato a prendere il controllo del gioco e ha mostrato nervosismo soprattutto nel primo set, rivolgendosi più volte al proprio angolo. Il tentativo del team di riportarlo alla calma non è bastato a cambiare l’andamento della gara.

A decidere l’incontro è stato un break per set. Tirante ha gestito il vantaggio senza concedere reali occasioni di rientro e ha chiuso la partita in due parziali, conquistando l’accesso agli ottavi di finale.

Nel prossimo turno, l’argentino affronterà Daniil Medvedev. Per Cobolli resta l’amarezza di una prova condizionata dalla tensione nella sua prima esperienza sul Centrale del Foro Italico in questo torneo.