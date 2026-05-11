Internazionali d'Italia a Roma, oggi Sinner e Cobolli guidano il programma degli azzurri in campo

Sinner sfida Popyrin agli Internazionali d’Italia, Cobolli chiude il programma serale a Roma. Quattro azzurri in campo oggi al Foro Italico con partite distribuite tra mattina, pomeriggio e sera.

Giornata ricca di appuntamenti agli Internazionali d’Italia in corso al Foro Italico di Roma. Lunedì 11 maggio sono in programma i sedicesimi di finale del torneo maschile e saranno quattro i tennisti italiani impegnati nel tabellone principale.

Il primo a scendere in campo sarà Mattia Bellucci. Il tennista lombardo affronterà lo spagnolo Martín Landaluce alle ore 11 nella BNP Paribas Arena. Per il classe 2001 di Busto Arsizio si tratta di un test importante contro uno dei giovani più seguiti del circuito internazionale.

A seguire toccherà ad Andrea Pellegrino, atteso da una sfida complicata contro Frances Tiafoe. L’incontro è previsto non prima delle 12.10. L’americano occupa la ventesima posizione del ranking mondiale, mentre l’azzurro arriva al match dopo il successo ottenuto nel turno precedente contro un avversario piazzato tra i primi quindici del mondo.

L’appuntamento più atteso della giornata è quello con Jannik Sinner. Il numero uno del ranking ATP giocherà alle 15 sul campo centrale contro l’australiano Alexei Popyrin. Il match si disputerà nel pomeriggio romano, con temperature più miti rispetto ai giorni scorsi.

In serata spazio a Flavio Cobolli, impegnato non prima delle 19 contro l’argentino Thiago Agustín Tirante. Il romano proverà a riscattarsi dopo l’eliminazione nel torneo di doppio, dove aveva giocato insieme a Lorenzo Sonego contro la coppia tedesca formata da Kevin Krawietz e Tim Pütz.

Tutti gli incontri degli azzurri saranno trasmessi in diretta televisiva su Sky Sport e disponibili anche in streaming attraverso NOW.