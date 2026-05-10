Internazionali di Roma, Musetti sfida Cerundolo e Cocciaretto trova Swiatek sul Centrale

Home / Social News / Internazionali di Roma, Musetti sfida Cerundolo e Cocciaretto trova Swiatek sul Centrale

Musetti apre il programma degli italiani agli Internazionali di Roma contro Cerundolo, mentre Cobolli e Sonego sfidano i tedeschi Krawietz e Puetz nel doppio. In serata attesi anche Darderi, Arnaldi e Cocciaretto.

Internazionali di Roma, Musetti sfida Cerundolo e Cocciaretto trova Swiatek sul Centrale

Ricevi le notizie di Zazoom.it su Google Tutte le news direttamente su Google.

Segui

Gli Internazionali d’Italia entrano nel vivo con i match del terzo turno in programma domenica 10 maggio al Foro Italico di Roma. Saranno cinque gli azzurri impegnati tra singolare e doppio, con Lorenzo Musetti atteso sul Campo Centrale contro Francisco Cerundolo nel match previsto non prima delle 15. Il bilancio dei precedenti sorride all’argentino, avanti 2-1 nelle sfide dirette. Cerundolo si è imposto nella finale di Umago del 2023 e nell’incontro di Coppa Davis del 2024, mentre Musetti aveva vinto nella semifinale di Amburgo nel 2022. Dopo la sfida del carrarino toccherà alla coppia formata da Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego, impegnata contro i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz. Per gli italiani sarà una prova complicata contro due specialisti del doppio, da anni protagonisti nei principali tornei del circuito. Sulla BNP Paribas Arena spazio anche a Luciano Darderi, che affronterà Tommy Paul nel quinto incontro della giornata, indicativamente intorno alle 19. L’americano ha vinto entrambe le sfide precedenti, compresa quella giocata sulla terra rossa delle Olimpiadi di Parigi 2024. In serata sarà il turno di Matteo Arnaldi, atteso contro Rafael Jodar non prima delle 20.30. Il ligure arriva all’appuntamento dopo il successo ottenuto contro Alex de Minaur e con una serie aperta di sette vittorie consecutive tra ATP e Challenger. Per entrambi c’è in palio il primo accesso agli ottavi di finale del torneo romano. Nel tabellone femminile riflettori puntati su Elisabetta Cocciaretto, che alle 19 sul Campo Centrale affronterà Iga Swiatek. La polacca, testa di serie numero 4 e già vincitrice per tre volte a Roma, si è aggiudicata l’unico precedente disputato contro l’azzurra. Tutti gli incontri della giornata saranno trasmessi in diretta televisiva su Sky Sport, con streaming disponibile anche attraverso la piattaforma NOW.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Internazionali di Roma, Musetti incanta il Centrale tra cori dei tifosi e cartelloni d'amore Lorenzo Musetti conquista il Centrale di Roma con una vittoria netta su Mpetshi Perricard e il pubblico del Foro Italico lo celebra tra cori, cartelloni e dichiarazioni d’affetto fino a notte fonda.

Musetti debutta agli Internazionali di Roma, sfida serale contro Mpetshi-Perricard Musetti debutta agli Internazionali d’Italia contro Mpetshi-Perricard dopo il bye al primo turno.