Hantavirus sulla nave MV Hondius, morto un ornitologo olandese dopo un viaggio in Patagonia

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Leo Schilperoord è morto dopo aver contratto l’hantavirus durante un viaggio in Patagonia. L’ornitologo olandese aveva accusato febbre e forti mal di testa pochi giorni dopo l’imbarco sulla nave MV Hondius.

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Leo Schilperoord, ornitologo olandese di 69 anni, è considerato il primo caso di hantavirus registrato a bordo della nave da crociera MV Hondius. L’uomo viaggiava insieme alla moglie Miriam dopo essere arrivato in Argentina il 27 novembre per una lunga vacanza di cinque mesi dedicata al birdwatching tra Patagonia, Cile e Uruguay. La coppia aveva raggiunto Ushuaia, nella Terra del Fuoco argentina, con l’obiettivo di osservare alcune specie rare di rapaci. Tra queste il caracara dalla gola bianca, conosciuto anche come caracara di Darwin, molto ricercato dagli appassionati di ornitologia. Durante il soggiorno avevano visitato anche una grande discarica a cielo aperto, meta frequentata da osservatori di uccelli provenienti da diversi Paesi. Secondo quanto emerso, pochi giorni dopo l’imbarco sulla Hondius, avvenuto il primo aprile, Schilperoord aveva iniziato ad accusare febbre, mal di testa e disturbi intestinali. Le sue condizioni sono peggiorate rapidamente fino alla morte, avvenuta l’11 aprile durante la navigazione. Anche la moglie Miriam è deceduta poche settimane più tardi, il 24 aprile. Le autorità sanitarie collegano entrambi i casi al ceppo andino dell’hantavirus, un’infezione trasmessa attraverso l’inalazione di particelle contaminate dalle feci dei roditori. La discarica visitata dalla coppia era stata descritta dalla guida locale Gastón Bretti come un’enorme area di accumulo rifiuti ormai oltre i limiti previsti. Gli esperti ritengono che proprio lì i due possano essere entrati in contatto con il virus. Schilperoord e la moglie erano noti nell’ambiente dell’ornitologia per i loro studi e i numerosi viaggi dedicati all’osservazione di specie rare. In passato avevano partecipato a spedizioni naturalistiche in varie parti del mondo, compreso lo Sri Lanka, dove avevano documentato l’avvistamento di un raro assiolo di Serendib.

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