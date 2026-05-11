Grande Fratello Vip, scontro tra Francesca Manzini e Alessandra Mussolini nella Casa

Francesca Manzini finisce al centro delle polemiche al Grande Fratello Vip dopo il racconto di un episodio con Raul Dumitras. Nella Casa scoppia lo scontro con Alessandra Mussolini, che la accusa di mentire davanti agli altri concorrenti.

La tensione cresce nella Casa del Grande Fratello Vip a pochi giorni dalla finale. Al centro delle discussioni c’è Francesca Manzini, finita nel mirino di diversi concorrenti dopo il racconto di un episodio avvenuto con Raul Dumitras.

Secondo la versione fornita dalla concorrente, Raul le avrebbe spostato con forza le mani dal volto per darle un bacio a stampo. Un racconto che però non ha convinto parte degli inquilini, convinti che Manzini stia esasperando la situazione per creare nuove dinamiche all’interno del reality.

Alcuni concorrenti hanno paragonato quanto accaduto a precedenti tensioni nate nelle scorse settimane con Marco Berry, sostenendo che Francesca stia costruendo uno schema ripetuto per attirare l’attenzione durante le puntate in diretta.

La reazione più dura è arrivata da Alessandra Mussolini, che durante una discussione nella Casa ha attaccato frontalmente la showgirl davanti agli altri gieffini. L’ex europarlamentare ha accusato Manzini di raccontare fatti non veri e di seguire un “copione” per ottenere spazio nel programma.

Francesca Manzini ha provato a difendersi respingendo ogni accusa, ma il confronto è rapidamente degenerato. Mussolini ha continuato ad accusarla di inventare situazioni e di creare tensioni continue tra i concorrenti, mentre il clima nella Casa è diventato sempre più pesante.