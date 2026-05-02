Alessandra Mussolini contro Marco Berry al Grande Fratello Vip, nuovo scontro nella Casa

Alessandra Mussolini ha attaccato Marco Berry al Grande Fratello Vip per le frasi sul suo cognome. A tavola lo scontro è ripartito davanti agli altri concorrenti.

La tensione tra Alessandra Mussolini e Marco Berry è tornata alta nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo il confronto avuto durante l’ultima puntata, legato ad alcune frasi dell’illusionista sul cognome dell’ex europarlamentare, i due concorrenti si sono ritrovati di nuovo faccia a faccia.

Il nuovo episodio è avvenuto a tavola, davanti agli altri inquilini. Mussolini ha accusato Berry di mostrarsi come una persona pacata, salvo poi lasciar emergere, secondo lei, atteggiamenti aggressivi e offensivi. La concorrente lo ha definito una persona violenta e consapevole delle parole usate nei suoi confronti.

Nel corso della discussione è intervenuta anche Antonella Elia, che ha provato a fermare Mussolini. La showgirl ha giudicato pesanti le accuse rivolte a Berry e ha preso posizione in difesa dell’illusionista, invitando la concorrente a misurare le parole.

Berry ha risposto senza alzare troppo i toni, ma ha continuato a chiamare Mussolini “Abelarda Prunotti”, soprannome già usato nei giorni scorsi. L’illusionista non ha spiegato pubblicamente l’origine di quel nome, alimentando curiosità sia nella Casa sia tra gli utenti sui social.

La lite si è chiusa con parole dure da parte di Mussolini, che ha accusato Berry di essere cattivo e ha detto di non volerlo più vedere. Il concorrente ha replicato con una frase breve, senza entrare ulteriormente nello scontro.