Sinner domina Popyrin a Roma, ora agli Internazionali c'è il derby con Pellegrini

Sinner travolge Popyrin agli Internazionali d’Italia e vola agli ottavi contro Pellegrini. A Roma il numero uno del mondo domina in due set davanti a un Centrale esaurito, chiudendo il match senza concedere spazio all’australiano.

Jannik Sinner continua la sua corsa agli Internazionali d’Italia 2026 e conquista gli ottavi di finale con una prestazione senza sbavature contro Alexei Popyrin. Sul Centrale del Foro Italico, il tennista azzurro supera l’australiano in due set con una partita controllata dall’inizio alla fine.

Il pubblico romano accompagna l’ingresso in campo del numero uno del mondo con un’atmosfera da grande evento. Sugli spalti dominano i colori arancioni e i cappellini con il logo del campione altoatesino, mentre lungo il Foro Italico cresce l’attesa per ogni suo punto.

Sinner impiega pochissimo a prendere il comando del match. Nel primo set strappa subito il servizio a Popyrin e mette pressione costante con risposte profonde e una prima di servizio quasi imprendibile. L’australiano prova a restare in partita, ma ogni turno in battuta diventa complicato. Il secondo break indirizza definitivamente il parziale, chiuso dall’azzurro sul 6-2.

Popyrin arrivava alla sfida dopo aver eliminato Matteo Berrettini e Jakub Mensik, ma contro Sinner non riesce mai a trovare continuità. L’azzurro controlla gli scambi da fondo campo, accelera quando serve e non concede ritmo al rivale.

Nel secondo set il copione resta identico. Sinner ottiene subito il break e continua a spingere senza cali di concentrazione. Popyrin fatica negli spostamenti e perde rapidamente fiducia, mentre il pubblico accompagna ogni giocata dell’italiano con applausi e cori.

Tra le azioni più applaudite c’è anche una palla corta che strappa l’ovazione del Centrale. Sinner resta però concentrato su ogni punto, senza lasciarsi distrarre dall’entusiasmo sugli spalti.

Il secondo parziale si chiude con un netto 6-0 che certifica il dominio del numero uno del ranking mondiale. Per Sinner arriva così il passaggio agli ottavi, dove lo aspetta il derby italiano contro Andrea Pellegrini, protagonista di un torneo sorprendente partendo dalle qualificazioni.