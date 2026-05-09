Sinner domina Ofner a Roma, buona la prima agli Internazionali d'Italia 2026

Sinner supera Sebastian Ofner in due set agli Internazionali di Roma e parte bene nel Masters 1000. Il numero uno del mondo controlla il match dall’inizio alla fine davanti al Centrale sold out del Foro Italico.

Jannik Sinner debutta con una vittoria agli Internazionali d’Italia 2026 e conquista il terzo turno del Masters 1000 di Roma. Sul Centrale del Foro Italico, il numero uno del ranking ATP ha superato l’austriaco Sebastian Ofner con il punteggio di 6-3, 6-4 in una partita gestita senza particolari difficoltà.

L’azzurro ha preso subito il controllo del match, imponendo il proprio ritmo fin dai primi game. Ofner ha provato a restare in partita affidandosi soprattutto al servizio, ma la pressione costante di Sinner da fondo campo gli ha lasciato poco spazio. Il break decisivo del primo set è arrivato dopo un game molto combattuto, chiuso dall’austriaco con un doppio fallo che ha consegnato il vantaggio al tennista italiano.

Da quel momento il copione non è cambiato. Sinner ha continuato a comandare gli scambi con il rovescio e con una risposta sempre aggressiva, mentre Ofner ha cercato di limitare i danni affidandosi ai colpi più rischiosi. Il primo parziale si è chiuso 6-3 in favore dell’azzurro dopo poco più di mezz’ora.

Nel secondo set il pubblico del Centrale ha accompagnato ogni punto del numero uno del mondo con entusiasmo crescente. Sinner ha ottenuto subito un altro break e ha poi amministrato il vantaggio senza concedere occasioni al servizio. La percentuale di prime palle è salita rispetto al primo parziale, rendendo ancora più complicato il compito dell’austriaco.

Ofner ha tentato di restare agganciato alla partita con qualche accelerazione di diritto, raccogliendo anche gli applausi del pubblico romano, ma non è mai riuscito a mettere davvero in difficoltà l’azzurro. Sinner ha chiuso il match sul 6-4, alzando il pugno verso gli spalti del Foro Italico.

Per il tennista italiano ora ci sarà il vincente della sfida tra Alexei Popyrin e Jakub Mensik. Il pubblico romano continua a sognare un successo italiano agli Internazionali, traguardo che manca dai tempi di Adriano Panatta.