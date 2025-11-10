Maneskin: Thomas Raggi lancia il suo primo album solista Masquerade

Dopo l’esordio individuale di Damiano David, anche Thomas Raggi apre un nuovo capitolo del proprio percorso musicale. Il chitarrista dei Måneskin ha annunciato su Instagram l'arrivo del suo primo progetto solista, l’album “Masquerade”, in uscita il 5 dicembre e prodotto da Tom Morello.

Raggi ha condiviso la copertina e la tracklist, anticipando una direzione sonora radicata nel rock internazionale. Il disco include otto tracce e vede il coinvolgimento di artisti di rilievo della scena mondiale. Tra questi figurano Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, Alex Kapranos dei Franz Ferdinand, Matt Sorum e Sergio Pizzorno.

Leggi anche Maneskin, reunion a sorpresa al concerto romano di Damiano David

Oltre a firmare la produzione, Morello è presente anche come chitarrista nei primi due brani dell’album, segnando una collaborazione che mette in dialogo esperienze e stili differenti.