Maneskin: Reunion a Roma senza Damiano David

Il gruppo pop rock italiano Maneskin si è riunito a Roma, dove Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio hanno pranzato insieme alle rispettive compagne sul litorale romano. Assente il frontman Damiano David, attualmente negli Stati Uniti per il suo progetto solista.

I tre membri della band sono stati fotografati mentre trascorrevano del tempo insieme a Fregene, in compagnia delle loro fidanzate: Luna Passos, Lavinia Albrizio e Laura Alfonsi Castelli. Le immagini li ritraggono sorridenti e sereni, alimentando le speranze dei fan per un possibile ritorno sulle scene musicali.

Nel frattempo, Damiano David è impegnato nella sua carriera solista. Il 28 febbraio ha pubblicato il singolo 'Next Summer' e ha annunciato un tour mondiale che lo porterà in Europa, Australia, Nord America, Sud America e Asia. Il tour inizierà l'11 settembre a Varsavia e si concluderà il 16 dicembre a Washington DC, con una tappa a Roma il 10 ottobre al Palazzo dello Sport.

In una recente intervista, Damiano ha dichiarato: "Non ci siamo sciolti, stiamo solo facendo un Erasmus. Dopo tanti anni, sentivo la necessità di esprimere un lato diverso di me, un lato che avevo tenuto nascosto".

