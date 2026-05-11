Andrea Pellegrino sorprende Tiafoe a Roma, ora può affrontare Sinner agli Internazionali

Pellegrino elimina Tiafoe agli Internazionali di Roma e conquista gli ottavi dopo una prova sorprendente. Il tennista pugliese, partito dalle qualificazioni, ha dominato il secondo set davanti al pubblico del Pietrangeli.

Andrea Pellegrino firma la vittoria più importante della sua carriera agli Internazionali d’Italia 2026. Il tennista azzurro, numero 155 del ranking Atp e arrivato nel tabellone principale passando dalle qualificazioni, ha eliminato Frances Tiafoe con il punteggio di 7-6, 6-1 nel terzo turno del Masters 1000 di Roma.

Sul Centrale del Pietrangeli, Pellegrino ha giocato una partita di grande intensità contro lo statunitense, attuale numero 22 del mondo. Il primo set è stato il più equilibrato del match. L’azzurro era partito forte, strappando subito due volte il servizio all’avversario, ma Tiafoe è riuscito a recuperare e portare il parziale al tie-break.

Nel gioco decisivo Pellegrino ha mantenuto lucidità nei momenti più delicati, sostenuto dal pubblico romano che lo ha accompagnato punto dopo punto. Dopo un tie-break molto combattuto, chiuso 10-8, l’americano ha accusato il colpo.

Il secondo set è diventato rapidamente un monologo del tennista italiano. Tiafoe ha perso ritmo e precisione, mentre Pellegrino ha continuato ad attaccare con continuità da fondo campo, infilando un break dopo l’altro fino al definitivo 6-1.

Per il pugliese si tratta della prima qualificazione agli ottavi di finale del torneo romano. Adesso potrebbe esserci una sfida tutta italiana contro Jannik Sinner, atteso dal match contro Alexei Popyrin per un posto nel turno successivo.