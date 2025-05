Jesper de Jong sfida Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 2025: chi è il tennista olandese

Jesper de Jong sarà il prossimo avversario di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2025. Il tennista olandese ha conquistato l’accesso al terzo turno del torneo di Roma dopo aver battuto sabato 10 maggio lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, guadagnandosi così la sfida contro il numero uno del mondo, tornato in campo dopo una squalifica di tre mesi legata al caso Clostebol.

Chi è Jesper de Jong, avversario di Sinner al terzo turno

Nato nel 2000, Jesper de Jong ha 24 anni ed è uno dei giovani olandesi più interessanti del panorama tennistico internazionale. Dopo aver militato per anni nei circuiti minori, si è affacciato gradualmente tra i professionisti, ottenendo nel 2024 la sua prima qualificazione al tabellone principale di uno Slam, agli Australian Open.

Proprio a Melbourne ha incrociato Sinner per la prima volta al terzo turno. L’incontro si è concluso con una netta vittoria dell’altoatesino, che si è imposto con un triplo 6-2, in un match a senso unico. Nei sei tentativi precedenti, de Jong non era mai riuscito a superare le qualificazioni di un Major.

I risultati di De Jong: successi nei Challenger e best ranking

I principali traguardi della carriera di de Jong sono arrivati a livello ATP Challenger. Nel 2021 ha vinto sulla terra rossa di Almaty, in Kazakistan, mentre nel 2023 ha conquistato il titolo sul cemento del Kozerki Open, in Polonia. Il suo miglior piazzamento nel ranking ATP è la posizione numero 93, raggiunta proprio in questi giorni.

De Jong si distingue per la rapidità negli spostamenti e una buona tenuta atletica. Il suo colpo migliore è il dritto, mentre mostra più difficoltà nel gestire i colpi da fondo campo, in particolare con il rovescio, considerato il suo punto debole. Il servizio è regolare, con una prima palla solida ma non particolarmente incisiva.

Il match contro Sinner agli Internazionali d’Italia rappresenta un’occasione importante per misurarsi nuovamente con il vertice del tennis mondiale, dopo l’esperienza australiana.

