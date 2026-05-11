Simona Tagli annulla il matrimonio con Francesco Ambrosoli, nozze saltate dopo un litigio

Simona Tagli annulla le nozze con Francesco Ambrosoli dopo un nuovo litigio a pochi giorni dalla cerimonia. La showgirl ha raccontato in tv la decisione definitiva e le tensioni nate anche da alcune vecchie fotografie diffuse senza autorizzazione.

Il matrimonio tra Simona Tagli e Francesco Ambrosoli non si farà più. La showgirl ha raccontato la decisione durante la trasmissione televisiva “La volta buona”, spiegando che le nozze previste per il 13 maggio 2026 sono state cancellate a pochi giorni dalla cerimonia dopo un nuovo scontro con il padre di sua figlia.

Tagli ha parlato apertamente della crisi che ha portato alla rottura definitiva. Dopo anni segnati da separazioni e ritorni insieme, la coppia aveva deciso di compiere il grande passo, ma gli ultimi contrasti hanno fatto saltare tutto. «Ho annullato il matrimonio», ha dichiarato in trasmissione, aggiungendo che ormai considera chiusa definitivamente la possibilità di sposarsi.

Nonostante la fine del progetto di nozze, la showgirl ha ribadito di aver vissuto il rapporto con Ambrosoli come un legame stabile e duraturo. Ha spiegato di aver scelto negli anni una vita improntata alla fedeltà e alla famiglia, mantenendo un rapporto molto forte con il padre di sua figlia anche nei periodi più difficili.

Dietro la rottura ci sarebbero anche vecchie tensioni mai superate. In una precedente intervista televisiva, Simona Tagli aveva raccontato che uno dei momenti più delicati della relazione era nato dalla diffusione di alcune fotografie del passato considerate troppo provocanti. La showgirl aveva precisato che quegli scatti sarebbero stati pubblicati senza autorizzazione da un fotografo già denunciato più volte in passato.

Secondo quanto riferito dalla stessa Tagli, quelle immagini avrebbero provocato una forte discussione con Ambrosoli, incrinando ulteriormente un rapporto già attraversato da continui contrasti. L’ultimo litigio, arrivato proprio alla vigilia delle nozze, ha poi portato alla decisione definitiva di cancellare il matrimonio.