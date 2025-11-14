Simona Tagli annuncia le nozze con Francesco Ambrosoli il 13 maggio

Simona Tagli rivela di essere pronta a sposare l’imprenditore Francesco Ambrosoli, padre della sua unica figlia Georgia. L’annuncio arriva durante l’ospitata a Monica Setta nel programma “Storie al bivio”, andato in onda il 27 novembre.

La showgirl spiega di essere in attesa del sì definitivo del compagno, ma la data è già stata fissata: 13 maggio. Un traguardo che arriva dopo una lunga storia fatta di alti e bassi: “Siamo insieme da 20 anni, ci siamo sfidati, separati e poi ritrovati, senza smettere di essere una famiglia”, racconta.

Tagli aggiunge che per entrambi questo è il momento di “regolarizzare” il rapporto, anche perché il suo precedente matrimonio è stato sciolto dalla Sacra Rota, permettendole di sposarsi in chiesa. Se tutto procederà come previsto, le nozze si celebreranno proprio il 13 maggio.