Simona Tagli annuncia: niente matrimonio con il papà di mia figlia e tensioni in diretta con Clizia Incorvaia e Antonella Elia

#SimonaTagli ha annunciato in tv che il matrimonio con il padre di sua figlia non si terrà più, chiudendo un capitolo della sua vita. La decisione arriva dopo anni di alterne situazioni e tensioni con #CliziaIncorvaia e #AntonellaElia.

Simona Tagli ha confermato in tv che il matrimonio che tutti aspettavano con il padre della sua bambina non si terrà più, ponendo fine a un capitolo di vita che sembrava vicino a una svolta romantica. Dopo anni di alti e bassi, inclusi periodi di distanza e riavvicinamento, l’idea di celebrare le nozze è naufragata definitivamente.

La showgirl ha raccontato che, nonostante una data fosse stata fissata, lei e il suo compagno – con cui ha una figlia – non convoleranno più a nozze. In passato aveva dichiarato di aver proposto il matrimonio dopo vent’anni insieme, ma alla fine nulla è andato avanti.

Una delle ragioni che avrebbe influito sulla rottura, secondo quanto emerso, è stata la diffusione di alcune immagini compromettenti di Simona risalenti a diversi anni fa, pubblicate senza il suo consenso. La reazione dell’uomo non è stata positiva e questo avrebbe inciso sulla decisione finale.

La questione è stata affrontata durante la trasmissione in cui era ospite insieme a Clizia Incorvaia e alla conduttrice Antonella Elia, e il confronto è rapidamente degenerato in uno scambio acceso.

Di fronte alle domande insistenti, Simona ha mostrato evidente fastidio, cercando di schivare certi temi personali con espressioni di frustrazione. L’atmosfera è diventata tesa quando la Elia ha continuato a sollecitare dettagli sulla vicenda, ricevendo risposte secche dalla showgirl.

Clizia Incorvaia ha provato a intervenire per stemperare l’imbarazzo e difendere la collega, ma la sua replica ha scatenato un’altra reazione: la Elia, senza trattenersi, ha risposto in modo brusco, dando vita a un battibecco che ha caratterizzato il resto dell’intervista.

L’episodio ha acceso il dibattito sui social e tra i fan, con molti spettatori divisi tra chi ha preso le difese di Simona e chi ha commentato la dinamica conflittuale tra le donne in studio.