Battlestar Galactica Scattered Hopes arriva su Steam e GOG, strategia e battaglie contro i Cylon

Home / Social News / Battlestar Galactica Scattered Hopes arriva su Steam e GOG, strategia e battaglie contro i Cylon

Dotemu pubblica Battlestar Galactica Scattered Hopes, il nuovo strategico spaziale arriva su Steam e GOG con sconto lancio fino al 18 maggio e introduce battaglie tattiche, gestione della flotta e minaccia Cylon.

Battlestar Galactica Scattered Hopes arriva su Steam e GOG, strategia e battaglie contro i Cylon

Ricevi le notizie di Zazoom.it su Google Tutte le news direttamente su Google.

Segui

Battlestar Galactica: Scattered Hopes debutta ufficialmente su Steam e GOG con un nuovo capitolo videoludico ispirato alla celebre saga fantascientifica. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Dotemu, lo studio Alt Shift e Universal Products & Experiences. Per il lancio il gioco viene proposto con uno sconto del 20% sul prezzo standard di 24,99 euro, promozione valida fino al 18 maggio. Gli sviluppatori di Alt Shift, già conosciuti per Crying Suns, portano i giocatori in una galassia devastata dagli attacchi dei Cylon. La flotta umana sopravvissuta deve attraversare diversi settori spaziali cercando di evitare la distruzione totale. Il giocatore assume il ruolo di comandante e deve prendere decisioni rapide per garantire la sopravvivenza dell’equipaggio. Il gioco combina elementi roguelite e strategia tattica. Ogni missione propone situazioni differenti grazie a una struttura procedurale che modifica eventi, scontri e gestione delle risorse. Tra una battaglia e l’altra bisogna amministrare carburante, difese, equipaggiamenti e rapporti interni alla flotta, senza escludere il rischio di infiltrazioni nemiche. Le fasi di combattimento si svolgono in tempo reale con componenti tattiche dedicate al controllo dei caccia e della nave principale. Il sistema richiede attenzione costante per proteggere la flotta dagli assalti dei Cylon e limitare le perdite durante gli scontri più intensi. Ogni sconfitta permette comunque di ottenere nuovi elementi utili per le partite successive. Il titolo include sblocchi progressivi legati a squadre, abilità e armamenti che ampliano le possibilità strategiche nel corso dell’avventura. Oltre all’edizione standard è disponibile anche la Commander Edition al prezzo di 28,77 euro. Questa versione comprende il gioco completo, la colonna sonora digitale e l’artbook ufficiale dedicato all’universo di Battlestar Galactica.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Battlestar Galactica Scattered Hopes esce l'11 maggio su PC tra strategia e fuga dai Cylon Battlestar Galactica Scattered Hopes debutta l’11 maggio su PC con un gameplay tattico roguelite, nato per raccontare la fuga della flotta umana braccata dai Cylon e costretta a sopravvivere tra battaglie e decisioni cruciali.

Battlestar Galactica Scattered Hopes arriva su PC nella primavera 2026 Battlestar Galactica Scattered Hopes debutta su PC nella primavera 2026 per iniziativa di Dotemu e Alt Shift, con un gioco tattico che mette il giocatore al comando di una flotta in fuga dai Cyloni tra gestione delle risorse e battaglie continue.