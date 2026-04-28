Battlestar Galactica Scattered Hopes esce l'11 maggio su PC tra strategia e fuga dai Cylon

Battlestar Galactica Scattered Hopes debutta l’11 maggio su PC con un gameplay tattico roguelite, nato per raccontare la fuga della flotta umana braccata dai Cylon e costretta a sopravvivere tra battaglie e decisioni cruciali.

Battlestar Galactica: Scattered Hopes arriverà su PC l’11 maggio, portando i giocatori dentro una guerra spaziale segnata dalla fuga continua e dalla gestione della sopravvivenza. Il titolo, pubblicato da Dotemu e sviluppato da Alt Shift, nasce dalla celebre saga fantascientifica e introduce una formula che unisce strategia e meccaniche roguelite.

Il gioco mette al centro la flotta umana, costretta a spostarsi senza sosta per sfuggire ai Cylon. Ogni scelta incide direttamente sul destino dell’equipaggio: dalla distribuzione delle risorse alle decisioni su riparazioni, esplorazione e gestione delle tensioni interne. Durante il viaggio, i giocatori potranno trovare nuovi alleati, equipaggiamenti e materiali utili, ma dovranno anche affrontare minacce nascoste che possono colpire dall’interno.

Gli scontri rappresentano il momento più critico. Quando i Cylon attaccano, la priorità diventa guadagnare tempo per effettuare il salto verso una nuova destinazione. Il sistema di combattimento mescola azione in tempo reale e tattica, permettendo di comandare squadriglie di caccia lanciate dagli hangar per difendere l’ammiraglia e intercettare i nemici.

Ogni viaggio nello spazio presenta scenari diversi, con rischi e opportunità che obbligano a valutare rapidamente le priorità della flotta. Il gioco propone partite sempre diverse, grazie a elementi che si evolvono a ogni tentativo e che consentono di sbloccare nuove unità, armi e potenziamenti.

Con le Dodici Colonie ormai distrutte, il compito del giocatore sarà guidare i superstiti in una fuga disperata tra le stelle, cercando di mantenere viva l’umanità mentre la minaccia dei Cylon resta costante e implacabile.