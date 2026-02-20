Battlestar Galactica Scattered Hopes arriva su PC nella primavera 2026

Battlestar Galactica Scattered Hopes debutta su PC nella primavera 2026 per iniziativa di Dotemu e Alt Shift, con un gioco tattico che mette il giocatore al comando di una flotta in fuga dai Cyloni tra gestione delle risorse e battaglie continue.

Il nuovo Battlestar Galactica: Scattered Hopes è stato annunciato per PC con uscita prevista nella primavera del 2026. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Dotemu, Alt Shift e Universal Products & Experiences, con l’obiettivo di portare un’esperienza strategica ambientata nell’universo della celebre saga fantascientifica.

Il gioco mette il giocatore al comando di una piccola flotta in fuga dalle Dodici Colonie, ormai perdute, mentre i Cyloni inseguono senza tregua. La gestione delle risorse diventa centrale: ogni scelta incide sulla sopravvivenza, tra decisioni rapide e imprevisti che colpiscono costantemente l’equipaggio.

Durante l’esplorazione si incontrano nuovi membri dell’equipaggio, oggetti e punti di interesse utili, ma la situazione resta instabile. Problemi tecnici, tensioni interne e infiltrazioni nemiche costringono a intervenire subito, senza margine per errori.

Quando il contatto con i Cyloni diventa inevitabile, si passa al combattimento. Le battaglie combinano azione in tempo reale e scelte tattiche, con caccia da schierare rapidamente per difendere la nave principale e contenere i danni. L’obiettivo è resistere il più a lungo possibile, fino al momento giusto per effettuare il salto verso un nuovo settore.

Ogni partita evolve in modo diverso, con progressi sbloccabili che ampliano le possibilità strategiche. Nuove armi, squadroni e potenziamenti permettono di affrontare sfide sempre più complesse, mentre le decisioni prese cambiano il destino della flotta.

Il progetto si inserisce nel solco tracciato da Crying Suns, titolo precedente di Alt Shift che ha superato il milione di giocatori. L’impostazione narrativa e la cura visiva richiamano direttamente l’atmosfera della serie, con scenari dettagliati e una costante sensazione di pressione durante la fuga.