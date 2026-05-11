Charles Leclerc compra uno yacht da 15 milioni, il pilota Ferrari sceglie un modello extra lusso

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Charles Leclerc ha acquistato un nuovo yacht di lusso da usare durante le vacanze estive. Il pilota Ferrari ha ritirato l’imbarcazione a La Spezia scegliendo un modello esclusivo capace di superare i 28 nodi di velocità.

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Nuovo acquisto di lusso per Charles Leclerc, che nei giorni scorsi ha ritirato a La Spezia il suo nuovo yacht destinato alle vacanze. Il pilota monegasco della Ferrari ha scelto un Riva 102’ Corsaro Super, ventesimo esemplare prodotto di questa linea flybridge considerata tra le più esclusive del marchio italiano. L’imbarcazione è equipaggiata con due motori Mtu da 2.638 cavalli ciascuno, una configurazione che permette di raggiungere una velocità massima di circa 28 nodi. Il modello acquistato da Leclerc rientra nella fascia più alta del mercato nautico di lusso. Il prezzo di partenza per uno yacht di questo tipo si aggira intorno ai 15 milioni di euro, ma il costo può aumentare sensibilmente in base agli allestimenti richiesti e alle personalizzazioni. Le versioni più accessoriate possono arrivare fino a circa 18 milioni di euro. Il pilota Ferrari si concede così un nuovo sfizio extra lusso mentre prosegue la stagione di Formula 1, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale nel Mondiale.

Riva celebrates the La Spezia launch of the 20th Riva 102' Corsaro Super owned by @Charles_Leclerc.https://t.co/MbEU5hqA4Mpic.twitter.com/Zl8o3L0PhP — Riva Yacht Official (@RivaYacht) May 7, 2026

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