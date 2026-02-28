Charles Leclerc sposa Alexandra Saint Mleux a Monaco e celebra su Ferrari Testarossa

Charles Leclerc si è sposato con Alexandra Saint Mleux pochi giorni prima dell’inizio del Mondiale 2026. Le nozze a Monaco e il giro su una Ferrari storica arrivano dopo la proposta di novembre, in un momento cruciale per la stagione.

Charles Leclerc ha detto sì ad Alexandra Saint Mleux a Monaco, scegliendo di unirsi in matrimonio a ridosso dell’avvio del Mondiale di Formula 1. La proposta, arrivata lo scorso novembre, si è trasformata in nozze in un periodo già carico di impegni per il pilota monegasco.

La cerimonia si è svolta in forma riservata, ma alcune immagini hanno iniziato a circolare rapidamente. Dopo il rito, gli sposi sono stati visti attraversare le strade del Principato a bordo di una Ferrari 250 Testarossa, un dettaglio simbolico che richiama il legame tra Leclerc e la scuderia di Maranello.

La scelta della data non è casuale. Tra pochi giorni scatterà il campionato 2026, dopo i test in Bahrain. Il primo appuntamento è fissato a Melbourne, con il Gran Premio d’Australia in programma nel fine settimana tra il 6 e l’8 marzo, con partenza domenica mattina alle 5 ora italiana.

Alexandra Saint Mleux, francese, è da tempo accanto al pilota ma ha sempre mantenuto un profilo lontano dai riflettori. Presente nelle tappe importanti della sua carriera, ha scelto anche per il matrimonio uno stile sobrio, con un abito elegante e discreto.

Per Leclerc, il matrimonio arriva in un momento chiave della carriera. Con la Ferrari attesa a una stagione competitiva, il pilota affronterà il campionato con un nuovo equilibrio personale mentre si prepara alla sfida per il titolo.