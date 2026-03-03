Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux sposi a Montecarlo, nozze civili e arrivo in Ferrari d'epoca

Charles Leclerc ha sposato Alexandra Saint Mleux il 28 febbraio con rito civile a Montecarlo, scegliendo una cerimonia riservata nel Principato. Il pilota Ferrari è arrivato su una storica 250 Testa Rossa del 1957, poi il giro tra le strade di casa.

Charles Leclerc ha detto sì ad Alexandra Saint Mleux il 28 febbraio a Montecarlo. Il pilota monegasco della Formula 1 e la modella e influencer francese hanno scelto il rito civile, celebrato in forma privata nel Principato dove entrambi sono cresciuti.

Pochissimi gli invitati: solo familiari e amici stretti. La coppia ha poi condiviso sui social alcuni momenti della giornata, mostrando dettagli della cerimonia e degli abiti scelti per l’occasione, entrambi declinati in total white.

Ad attirare l’attenzione è stato l’arrivo dello sposo a bordo di una Ferrari 250 Testa Rossa del 1957. Dopo la firma, Leclerc ha accompagnato la moglie in un breve giro tra le strade di Montecarlo, trasformando l’uscita dal municipio in una passerella a cielo aperto.

La sposa ha indossato un abito a sirena in pizzo chantilly francese, arricchito da ricami luminosi. Linee aderenti e silhouette elegante, in armonia con il completo chiaro scelto dal pilota, studiato per coordinarsi al vestito.

Tra i protagonisti anche il bassotto di casa, Leo, vestito con uno smoking completo di papillon. Sulla torta nuziale è comparsa una miniatura del cagnolino, inserita come decorazione e poi “morsa” in modo scenografico dagli sposi.

“Un giorno che ricorderemo per sempre”, ha scritto Leclerc spiegando che si tratta solo della prima parte dei festeggiamenti. Nei prossimi mesi la coppia organizzerà una celebrazione più ampia con parenti e amici.

Nata a Parigi il 19 giugno 2002, Alexandra Saint Mleux ha 23 anni ed è cresciuta a Montecarlo. Nella capitale francese ha studiato Storia dell’arte e oggi lavora nel mondo della moda. Su Instagram conta circa 3,5 milioni di follower.