Tinto Brass isolato dopo le frane a Isola Farnese, la moglie racconta il ricovero per setticemia

Tinto Brass è rimasto isolato nella sua casa di Isola Farnese dopo due frane che hanno bloccato l’accesso al borgo. La moglie Caterina Varzi racconta i mesi senza visite mediche e il ricovero per una grave setticemia.

Per quattro mesi Tinto Brass non ha potuto sottoporsi a controlli medici né raggiungere con facilità strutture sanitarie. Il regista, che oggi ha 93 anni, vive da circa cinquant’anni a Isola Farnese, alle porte di Roma, una zona colpita dalle frane dello scorso gennaio che hanno compromesso i collegamenti con il centro abitato.

Dopo il cedimento del terreno, l’unico passaggio disponibile è rimasto una lunga scalinata di 141 gradini. Un ostacolo impossibile da affrontare per chi ha problemi di salute e mobilità ridotta. La situazione ha costretto Brass e la moglie Caterina Varzi a rinviare visite ed esami di routine per mesi.

Ospite della trasmissione televisiva “La volta buona”, Caterina Varzi ha spiegato che il marito è recentemente tornato a casa dopo un ricovero causato da una setticemia. Le sue condizioni si erano aggravate rapidamente, con febbre alta e pressione in continuo calo. Il tempestivo intervento dei soccorsi ha evitato conseguenze peggiori.

Secondo il racconto della moglie del regista, il lungo isolamento avrebbe contribuito a peggiorare un problema inizialmente gestibile. L’impossibilità di raggiungere medici e strutture sanitarie ha infatti rallentato controlli e cure necessarie.

Nonostante il quadro clinico delicato, Brass sta recuperando. Caterina Varzi ha parlato della forte resistenza del marito, raccontando però anche la fatica accumulata durante questi mesi segnati da difficoltà logistiche e continue preoccupazioni.

L’appello resta legato alla situazione del borgo romano, dove molte persone con difficoltà motorie continuano a fare i conti con collegamenti limitati e con una scalinata diventata l’unica via di accesso alle abitazioni.