Tinto Brass isolato a Isola Farnese, 141 gradini bloccano l'accesso al borgo

Isola Farnese resta isolata dopo le frane di gennaio: l’unico accesso è una scala di 141 gradini. Tra gli abitanti anche Tinto Brass, 92 anni, che denuncia le difficoltà quotidiane insieme alla moglie.

Dopo le frane che a gennaio hanno colpito Isola Farnese, alle porte di Roma, il borgo è rimasto tagliato fuori dai collegamenti principali. Oggi si entra e si esce solo percorrendo una lunga scala di 141 gradini, una soluzione che pesa soprattutto sugli abitanti più anziani.

Tra loro c’è anche il regista Tinto Brass, 92 anni, che vive nella zona da circa mezzo secolo. «Fate qualcosa», ha chiesto, spiegando come quella scalinata sia impraticabile per chi ha difficoltà motorie. «Sembra di essere tornati in lockdown», ha detto, descrivendo una situazione che limita ogni spostamento.

Leggi anche: Tinto Brass isolato a Isola Farnese dopo le frane: Siamo bloccati, sembra il lockdown

Il borgo romano di Isola Farnese è di nuovo isolato dopo due frane.

La frana ha interrotto la viabilità principale e, in attesa degli interventi, si sta lavorando a un percorso alternativo che attraversa il Parco di Veio. Una soluzione temporanea, utilizzabile solo in caso di emergenza, mentre si procede con la messa in sicurezza di un ponte.

A raccontare le difficoltà quotidiane è anche la moglie, Caterina Varzi. In televisione ha spiegato che nel borgo vivono circa 158 persone, tra cui anziani, donne incinte e persone con disabilità. «Per qualsiasi necessità dobbiamo affrontare quei gradini», ha detto, sottolineando quanto la situazione incida sulla vita di tutti i giorni.

Secondo quanto riferito, sono attesi tecnici per valutare la realizzazione di un tunnel che permetta di ripristinare un accesso stabile. I tempi stimati parlano di circa due mesi, ma nel frattempo chi non riesce a percorrere la scalinata resta di fatto bloccato in casa.