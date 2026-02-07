Tinto Brass isolato a Isola Farnese dopo le frane: Siamo bloccati, sembra il lockdown

Il borgo romano di Isola Farnese è di nuovo isolato dopo due frane. Tinto Brass, che ci vive da mezzo secolo, denuncia i disagi e chiede interventi rapidi per ripristinare un accesso praticabile.

Tinto Brass vive a Isola Farnese da cinquant’anni, ma oggi raggiungere casa è diventato un percorso a ostacoli. Le frane di gennaio hanno chiuso l’unica strada di accesso al borgo e, di fatto, il quartiere è rimasto tagliato fuori.

Per superare l’isolamento è stata riaperta una scala, ma non rappresenta una soluzione per tutti. I gradini sono 141 e per chi ha difficoltà motorie risultano impraticabili. «Siamo isolati – racconta il regista – e così sembra davvero di essere tornati ai tempi del lockdown».

Brass spiega che la frana ha bloccato completamente l’ingresso principale. Le istituzioni stanno valutando un percorso alternativo che attraversa il parco di Veio, ma al momento sarebbe utilizzabile solo in caso di emergenza, perché un ponte deve prima essere messo in sicurezza.

L’ipotesi di un tunnel è stata ventilata, ma senza indicazioni precise su tempi e modalità. «Le notizie sono confuse e intanto l’accesso al borgo non c’è. Per muoversi serve uno sforzo enorme», dice il regista, che da tempo convive con problemi di deambulazione.

La moglie Caterina Varzi chiarisce che l’assistenza non manca. Protezione civile e Croce Rossa garantiscono supporto e, in caso di necessità, è previsto anche l’elisoccorso. «Ma questo non basta – spiega – perché la vita quotidiana così non è normale».

Isola Farnese è stata per anni un luogo frequentato da artisti e intellettuali. Brass ricorda quando il borgo era animato e popoloso, con colleghi e amici che si ritrovavano al bar, in un’epoca in cui persino il telefono in casa era un lusso.

Oggi il clima è diverso. Il borgo storico è fermo e i residenti attendono soluzioni concrete. «Siamo ancora bloccati – conclude Brass – e spero davvero che si faccia presto».