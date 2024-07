Gianfranco Bonzi: Ingannato da una Falsa Dua Lipa e Trovato Morto

Gianfranco Bonzi, 59 anni, scomparso da Milano il 23 marzo scorso, è stato ritrovato senza vita nel fiume Adda. Il custode di un palazzo a Milano, noto per la sua cordialità e dedizione al lavoro, era rimasto coinvolto in una tragica vicenda di "truffa romantica" orchestrata online. La vittima, convinta di intrattenere una relazione sentimentale con la famosa cantante britannica Dua Lipa, è stata in realtà ingannata da un individuo che utilizzava un falso profilo.

Il Raggiro e la Scomparsa

La truffa è iniziata con una serie di messaggi amorosi inviati da un profilo che si spacciava per Dua Lipa, convincendo Bonzi della loro autenticità. La vittima, in un momento di fragilità emotiva accentuata dalla perdita dei genitori, ha inviato circa 5.000 euro al truffatore, convinto di aiutare la sua presunta fidanzata. Le comunicazioni si sono interrotte bruscamente, lasciando Bonzi in un profondo stato di delusione e vergogna.

Il 23 marzo, le telecamere di sicurezza hanno immortalato Bonzi mentre lasciava il suo appartamento con un piccolo trolley, contenente probabilmente alcuni degli acquisti fatti poco prima. Lasciando dietro di sé portafoglio e chiavi, Bonzi è scomparso senza lasciare ulteriori tracce, se non un post allarmante su Facebook: "Questo è il mio ultimo post... La causa una delusione amorosa che non sono riuscito a reggere".

Le Indagini e la Scoperta del Corpo

Dopo la denuncia di scomparsa presentata dal figlio Luca, le indagini hanno rivelato dettagli inquietanti sulla truffa. La polizia postale, intervenuta per rintracciare il truffatore, ha individuato un sospettato, probabilmente residente in Sicilia, ma la sua identità rimane incerta. L'indagine prosegue per chiarire se l'uomo abbia agito da solo o con la complicità di altri.

Il corpo di Bonzi è stato scoperto nel fiume Adda il 22 giugno, ma solo recentemente l'identità è stata confermata tramite l'analisi del DNA. La tragica vicenda ha lasciato un vuoto profondo tra i familiari e amici, che ora cercano risposte e giustizia per Gianfranco, un uomo descritto come generoso e fiducioso, ingannato da chi ha sfruttato la sua vulnerabilità.

La Tristezza della Famiglia e l'Appello per la Giustizia

Luca, il figlio di Gianfranco, ha espresso il suo dolore attraverso un messaggio sui social, ricordando l'amore incondizionato per il padre nonostante le circostanze della sua morte. La famiglia, affranta, chiede giustizia e spera che le autorità possano individuare e punire i responsabili di questo crudele raggiro.