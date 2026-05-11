GF Vip, Alessandra Mussolini contro Francesca Manzini dopo lo scherzo a Raul Dumitras

Francesca Manzini finisce nel mirino al GF Vip dopo uno scherzo a Raul Dumitras. La tensione nella casa cresce e Alessandra Mussolini sbotta durante il confronto davanti agli altri concorrenti.

La convivenza nella casa del Grande Fratello Vip continua a regalare scontri sempre più accesi. Al centro delle polemiche c’è ancora Francesca Manzini, finita nel mirino dei concorrenti dopo un episodio che ha coinvolto Raul Dumitras.

Tutto è nato da uno scherzo giudicato fuori luogo da alcuni coinquilini. Secondo quanto emerso durante la discussione, la Manzini avrebbe improvvisato uno spogliarello davanti a Raul. Il concorrente ha raccontato di essere rimasto spiazzato dalla situazione e soprattutto dalla reazione successiva della showgirl, che avrebbe chiesto discrezione per evitare problemi con il compagno fuori dalla casa.

Nel confronto è intervenuto anche Renato Biancardi, che ha criticato apertamente l’atteggiamento della concorrente. Per lui non avrebbe senso chiedere riservatezza dopo un gesto avvenuto davanti agli altri partecipanti del reality.

Francesca Manzini ha provato a difendersi accusando gli altri di poca sensibilità. Durante il confronto ha anche dichiarato di sentirsi sotto pressione, arrivando a chiedere di essere eliminata dal programma.

Le sue parole non hanno però convinto Adriana Volpe, che ha definito la vicenda un nuovo teatrino costruito per attirare attenzione all’interno della casa. La conduttrice ha ribadito che un episodio del genere difficilmente poteva restare privato davanti alle telecamere e agli altri concorrenti.

Il momento più duro è arrivato con l’intervento di Alessandra Mussolini, che ha perso la pazienza durante la lite. L’ex parlamentare ha accusato Francesca Manzini di creare situazioni studiate per ottenere spazio durante le puntate in diretta, usando parole molto pesanti davanti agli altri inquilini.

Secondo la Mussolini, il comportamento della concorrente sarebbe parte di una strategia precisa per finire al centro delle dinamiche del reality. Lo scontro ha rapidamente acceso la casa, con gli altri concorrenti rimasti in silenzio davanti alla tensione crescente.

La discussione promette ora di diventare uno dei temi principali della prossima puntata del programma, mentre i rapporti tra i concorrenti appaiono sempre più compromessi.