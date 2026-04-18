Gf Vip Antonella Elia contro Francesca Manzini dopo la scelta su Marco Berry

Antonella Elia attacca Francesca Manzini dopo la nomination al Grande Fratello Vip per una scelta che l’ha esclusa dal salvataggio. La tensione nasce dalla decisione di salvare Marco Berry, interpretata come un tradimento personale.

Al Grande Fratello Vip torna a salire la tensione tra Antonella Elia e Francesca Manzini dopo quanto accaduto durante la catena di salvataggio. Nel momento decisivo, Francesca ha scelto di mettere al sicuro Marco Berry, lasciando fuori Antonella, che si aspettava un gesto diverso.

La decisione ha incrinato un rapporto che Antonella considerava solido. Nei giorni successivi, il malumore è cresciuto fino a esplodere in diretta, quando la Elia ha dato sfogo alla sua rabbia anche con gesti plateali, arrivando a scagliare a terra delle noci di cocco.

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Durante il confronto, Antonella ha espresso tutta la sua delusione: si è detta stanca di sentirsi messa da parte e ha accusato gli altri concorrenti di comportamenti opportunistici. Alla base della reazione, ha spiegato, c’è il legame che pensava di aver costruito con Francesca e la convinzione che, in un momento chiave, sarebbe stata scelta per lealtà.

La replica di Francesca Manzini è stata diretta. Ha respinto le accuse, chiarendo di aver seguito il proprio percorso nel gioco e di aver premiato chi le è stato vicino. Ha inoltre invitato Antonella a distinguere tra rapporti personali e dinamiche del reality, rifiutando l’etichetta di persona incoerente.

Sulla vicenda è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli, che ha riconosciuto gli eccessi di Antonella ma ha preso le sue difese. Ha ricordato come in passato la Elia si fosse esposta per sostenere Francesca in una situazione difficile e ha sottolineato che si aspettava almeno un segnale di riconoscenza, definendo la scelta fatta una mossa poco corretta.