Chiara Ferragni sul Lago di Como, compleanno in villa di lusso con infinity pool e chef privato

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Chiara Ferragni ha festeggiato il compleanno sul Lago di Como scegliendo una villa di lusso con piscina a sfioro e chef privato. L’imprenditrice ha condiviso sui social immagini del soggiorno tra terrazze panoramiche e ambienti esclusivi.

Chiara Ferragni sul Lago di Como, compleanno in villa di lusso con infinity pool e chef privato

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Per il suo compleanno, Chiara Ferragni ha trascorso alcuni giorni sul Lago di Como insieme agli amici più vicini. L’imprenditrice digitale ha documentato il soggiorno sui social mostrando scorci della villa scelta per il weekend, una residenza moderna immersa nel verde e affacciata direttamente sul lago. Negli scatti pubblicati compaiono ampie vetrate panoramiche, terrazze vista acqua, arredi minimalisti e soprattutto una grande infinity pool sospesa sul paesaggio del Lario. Ferragni si è mostrata tra momenti di relax, colazioni all’aperto e ambienti esclusivi progettati per garantire privacy totale. Durante il soggiorno ha ringraziato pubblicamente Elite Villas, società che gestisce affitti di proprietà di fascia alta sul Lago di Como, e lo chef Mario Sorrentino, incaricato di preparare il pranzo organizzato nella villa. Il nome della residenza non è stato reso noto, ma immobili di questo livello nella zona possono raggiungere costi molto elevati, soprattutto nei mesi più richiesti. Ville con piscina privata, staff dedicato, concierge e servizi personalizzati arrivano facilmente a diverse migliaia di euro a notte, con pacchetti weekend che possono superare i 10 o 20 mila euro. Tra le strutture luxury più conosciute del Lago di Como figurano anche residenze come Villa Lario a Pognana Lario e Villa Ponti Bellavista a Bellagio, mete spesso scelte per soggiorni esclusivi con vista panoramica. Il ritorno di Ferragni sul Lago di Como arriva anche dopo la separazione da Fedez. Negli ultimi anni quella zona era diventata strettamente legata all’immagine dei Ferragnez grazie a Villa Matilda, la proprietà acquistata dalla coppia a Pognana Lario e successivamente venduta dopo la fine del matrimonio.

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