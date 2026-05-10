Chiara Ferragni e Josè Hernandez ufficializzano la relazione, prima foto insieme sul lago di Como

Chiara Ferragni ha reso pubblica la relazione con Josè Hernandez durante il party per i suoi 39 anni sul lago di Como. Alla festa erano presenti anche le sorelle Valentina e Francesca, già vicine al nuovo compagno dell’influencer.

Chiara Ferragni ha scelto il giorno del suo 39esimo compleanno per mostrarsi ufficialmente accanto a Josè Hernandez. L’influencer ha organizzato una festa privata in una villa affacciata sul lago di Como, circondata dagli amici più stretti e dalla famiglia.

Tra gli invitati c’era anche Hernandez, ormai entrato stabilmente nella vita dell’imprenditrice digitale. La conferma della relazione è arrivata attraverso una foto condivisa sui social, pubblicata inizialmente da lui e poi ricondivisa da Chiara Ferragni sul proprio profilo Instagram. Nello scatto i due appaiono seduti uno accanto all’altra mentre mangiano una fetta di torta durante la serata.

Dopo la fine della relazione con Giovanni Tronchetti Provera, Ferragni aveva mantenuto maggiore riservatezza sulla propria vita sentimentale. La presenza di Josè Hernandez al compleanno e la scelta di comparire insieme pubblicamente segnano invece un cambio di atteggiamento da parte dell’influencer.

Alla serata erano presenti anche le sorelle Valentina Ferragni e Francesca Ferragni, dettaglio che conferma come Hernandez sia già stato accolto nel contesto familiare. La festa si è svolta in un clima esclusivo, tra allestimenti eleganti, cena privata e momenti condivisi sui social dagli invitati.