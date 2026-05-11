Alexandra Leclerc risponde agli hater: Sono una ragazza normale anche senza Charles

Alexandra Leclerc replica agli insulti ricevuti online e difende la sua vita lontana dalla fama. La moglie del pilota Ferrari ha risposto a un commento offensivo spiegando di sentirsi una persona comune con passioni semplici.

La popolarità di Charles Leclerc continua a trascinare sotto i riflettori anche sua moglie Alexandra Leclerc, conosciuta sui social come Alexandra Saint Mleux. Negli ultimi giorni la giovane influencer è tornata al centro delle discussioni dopo aver risposto pubblicamente a un commento offensivo apparso sotto una foto scattata nel paddock Ferrari.

Tra i tanti messaggi ricevuti, un utente le aveva scritto che senza il marito “non sarebbe nulla”. Alexandra ha deciso di non ignorare l’attacco e ha replicato con parole calme ma molto nette. “Senza mio marito sono una ragazza normale”, ha scritto, spiegando di avere interessi comuni, passioni semplici e una vita quotidiana simile a quella di molte altre persone.

Nel suo messaggio ha raccontato di cercare sempre di comportarsi con gentilezza, aggiungendo che il fatto di essere la moglie di uno dei piloti più seguiti della Formula 1 non cambia il modo in cui vede se stessa. “Ed è quello che sono anche come sua moglie. Non c’è niente di sbagliato in questo”, ha precisato.

Alexandra Leclerc ha poi allargato il discorso al modo in cui i social tendono a giudicare il valore delle persone attraverso notorietà e successo. Secondo la giovane influencer, non tutti devono necessariamente diventare personaggi famosi, artisti o sportivi per essere considerati importanti.

Nel passaggio finale della sua risposta ha invitato a dare più peso al comportamento umano che alla popolarità. “Quello che conta davvero è chi sei, come tratti gli altri e cosa scegli di fare nel tuo tempo libero”, ha scritto prima di chiudere con un invito alla riflessione.

Il commento offensivo è stato successivamente cancellato, mentre la replica di Alexandra ha continuato a circolare online raccogliendo migliaia di reazioni. Molti utenti hanno apprezzato soprattutto il tono scelto dalla moglie del pilota Ferrari, che ha evitato lo scontro diretto preferendo una risposta personale e misurata.