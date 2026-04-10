Charles Leclerc racconta le nozze con Alexandra tra emozione e tensione

Charles Leclerc racconta il matrimonio con Alexandra Saint Mleux e la paura che la sua notorietà potesse disturbare la cerimonia a Montecarlo, tra emozione, tensione e una festa intima con pochi invitati.

Charles Leclerc ha svelato alcuni retroscena del suo matrimonio con Alexandra Saint Mleux, celebrato il 28 febbraio 2026 a Montecarlo. Il pilota ha confidato di aver temuto soprattutto che la sua fama potesse interferire con la giornata, mettendo a rischio un momento tanto personale.

Durante un’intervista nel podcast The Bsmt, Leclerc ha spiegato che la cerimonia si è svolta in modo raccolto, con circa trenta invitati tra familiari stretti. La scelta di una celebrazione intima ha permesso alla coppia di vivere la giornata senza particolari imprevisti, nonostante la velocità con cui le notizie circolano nel Principato.

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Il pilota ha ammesso di aver provato una tensione insolita, persino superiore a quella che affronta in pista. L’attesa all’altare è stata il momento più intenso, tanto da commuoverlo più del previsto. Ha raccontato di aver percepito una pressione diversa rispetto alle gare, dove un errore può essere recuperato, mentre il matrimonio resta un evento unico.

Tra i dettagli che hanno attirato l’attenzione, anche l’abito scelto per l’occasione e la presenza del cagnolino Leo, vestito in smoking. L’animale ha conquistato la scena, tanto che Leclerc ha scherzato sul fatto di essere fermato più per lui che per i suoi risultati sportivi.

Non casuale neppure la scelta dell’auto utilizzata per le nozze, una Ferrari 250 Testa Rossa. Il pilota ha spiegato di aver espresso il desiderio di rendere speciale anche questo aspetto, coinvolgendo direttamente la casa automobilistica.

La coppia, insieme da circa tre anni, non ha ancora potuto concedersi il viaggio di nozze. Subito dopo la cerimonia, infatti, Leclerc è partito per l’Australia per un impegno in Formula 1. La luna di miele resta rimandata, nonostante il tentativo, fallito, di trasformare il Gran Premio in un’occasione romantica.

Leclerc e Alexandra si sono conosciuti proprio a Monaco, città in cui vivono entrambi. Il pilota ha raccontato che, pur sapendo già chi fosse lei, il loro incontro è avvenuto in modo naturale, favorito dalle dimensioni contenute del luogo.