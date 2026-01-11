Andreas Muller risponde agli hater: Sono omosessuale, ma non ho sposato Veronica per soldi

Dalle critiche social agli attacchi personali, Andreas Muller ha reagito con ironia e determinazione a insinuazioni sulla sua vita privata, affrontando commenti offensivi sulla relazione con Veronica Peparini, la famiglia e la carriera pubblica.

Stanco delle continue accuse e dei commenti negativi, il ballerino e coreografo Andreas Muller ha pubblicato un video sui suoi profili social in cui affronta le insinuazioni sul suo orientamento e sul motivo del matrimonio con Veronica Peparini, con cui ha costruito una famiglia.

Nel filmato Muller utilizza la provocazione come strumento: afferma scherzosamente di essere gay e di essersi sposato “per vincere Amici, aprire il negozio, comprare un attico e ottenere soldi”, riprendendo con sarcasmo le teorie più estreme diffuse sul web.

La coppia si è conosciuta nel contesto del talent show “Amici di Maria De Filippi”, dove Veronica era insegnante di danza e Muller allievo, e nel tempo la loro relazione si è trasformata in amore stabile. Hanno due figlie gemelle, Penelope e Ginevra, nate nel 2024, e si sono sposati con rito civile nel 2025.

Nel video il ballerino respinge anche le accuse di essere stato favorito nel lavoro o di aver approfittato della relazione per ottenere vantaggi: sottolinea di aver guadagnato i suoi successi con il proprio impegno, iniziando a lavorare da adolescente e investendo nei suoi progetti.

Oltre a ribadire il suo amore per Veronica e per la famiglia, Muller critica la cattiveria dei commenti social che, a suo avviso, oltrepassano il limite del gossip e colpiscono anche le sue figlie con insulti gratuiti.