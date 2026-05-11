Eurovision 2026, Senhit e Boy George conquistano Vienna con la sfida di Superstar

Senhit arriva all’Eurovision 2026 con Boy George e presenta “Superstar” a Vienna. La cantante di San Marino sfilerà nella semifinale del 12 maggio con uno dei duetti più attesi del concorso.

La delegazione di San Marino ha attirato l’attenzione durante l’apertura ufficiale dell’Eurovision Song Contest 2026 a Vienna. Sul turquoise carpet, Senhit si è presentata accanto a Boy George, icona internazionale della musica pop, trasformando il loro arrivo in uno dei momenti più fotografati dell’evento.

Per la cantante italo-eritrea si tratta della terza partecipazione alla manifestazione europea dopo le esperienze del 2011 e del 2021. Davanti ai giornalisti presenti nella capitale austriaca, Senhit ha raccontato la felicità di condividere il palco con l’artista britannico e di portare “Superstar” davanti al pubblico internazionale dell’Eurovision.

Nel corso dell’incontro con la stampa, la rappresentante sammarinese ha rivolto anche un messaggio agli spettatori italiani, invitandoli a sostenere San Marino nella semifinale in programma il 12 maggio. La cantante ha parlato di un’esperienza intensa e ha anticipato che il progetto musicale proseguirà anche dopo il concorso con la pubblicazione di un remix ufficiale del brano.

L’arrivo di Boy George all’Eurovision è stato considerato uno dei colpi più rilevanti di questa edizione del festival. Lo storico frontman dei Culture Club non figura soltanto come interprete, ma ha partecipato anche alla scrittura della canzone insieme a Senhit e ad altri autori internazionali.

Per San Marino non è la prima collaborazione con una star mondiale. Nel 2021 la Repubblica aveva già puntato su Flo Rida, scelta che aveva acceso l’attenzione mediatica sulla partecipazione sammarinese. Ora Senhit e Boy George proveranno a conquistare un posto nella finale del 16 maggio con una performance che si annuncia tra le più attese della settimana eurovisiva.