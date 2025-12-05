Eurovision 2026: l'Italia conferma la sua partecipazione a Vienna

L’Italia sarà presente alla 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest, in programma a Vienna dal 12 al 16 maggio 2026. La conferma arriva da una nota della Rai, che ribadisce il ruolo centrale del nostro Paese all’interno della competizione musicale più seguita d’Europa.

Come membro dei Big Five, l’Italia figura tra le nazioni che hanno creduto fin dall’inizio nel progetto Eurovision, sostenendone crescita e visibilità anche attraverso un contributo economico determinante. La Rai ricorda come questo impegno sia parte integrante della lunga storia di collaborazione con l’evento, considerato la manifestazione musicale internazionale più longeva e simbolo di dialogo tra culture diverse.

Negli ultimi anni la presenza italiana si è consolidata, segnando un investimento costante nella promozione di musica, cultura e spettacolo su scala globale. La Rai sottolinea che questo ruolo rafforzato testimonia la volontà di valorizzare l’immagine del Paese all’interno dell’arena internazionale dell’intrattenimento.

Nell’ambito del confronto interno all’Ebu, la Rai ha inoltre sostenuto la partecipazione del broadcaster pubblico israeliano Kan all’edizione 2026, confermando la propria posizione a favore di un Eurovision inclusivo e rappresentativo di tutte le realtà coinvolte.