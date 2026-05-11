Minecraft a scuola, la prof Sara Terzoni di Bolzano vince il premio docente 2026

Minecraft entra in classe al liceo Torricelli di Bolzano e porta Sara Terzoni a vincere l’Italian Teacher Award 2026. La docente ha trasformato il videogioco in uno strumento per insegnare matematica, fisica e crittografia agli studenti delle quinte.

Un videogioco usato come laboratorio per insegnare matematica, fisica e crittografia. È l’idea che ha permesso a Sara Terzoni, insegnante del liceo Torricelli di Bolzano, di conquistare l’Atlante Italian Teacher Award 2026, riconoscimento assegnato alla migliore docente di scuola superiore.

Il premio è arrivato grazie al progetto “CryptoCity, città del futuro tra matematica, crittografia e approccio Stem”, sviluppato insieme alle classi quinte D ed E dell’istituto altoatesino. L’iniziativa ha trasformato Minecraft in uno spazio virtuale dove studenti e studentesse hanno lavorato su logica, progettazione e risoluzione di problemi.

Nel progetto il celebre gioco a cubi è stato utilizzato come ambiente educativo per applicare concetti scientifici in modo pratico. Gli alunni hanno affrontato attività legate alla matematica e alla fisica costruendo soluzioni e simulazioni all’interno del mondo digitale, collaborando tra loro durante le varie fasi del lavoro.

La docente ha spiegato che l’obiettivo era rendere le materie scientifiche più accessibili attraverso attività creative e laboratoriali. L’esperienza è nata per stimolare curiosità, capacità di analisi e progettazione, puntando su un approccio multidisciplinare legato alle competenze Stem.

«Le idee di oggi possono diventare le soluzioni per il nostro domani», ha dichiarato Sara Terzoni parlando del percorso realizzato con gli studenti.

Dopo la vittoria, l’insegnante ha condiviso il riconoscimento con gli alunni coinvolti nel progetto, con la dirigente scolastica Laura Cocciardi, con il personale del liceo e con i professionisti che collaborano alle attività dell’intendenza scolastica italiana.

Anche il sovrintendente Vincenzo Gullotta ha commentato il risultato raggiunto dalla docente, spiegando che l’esperienza dimostra come l’innovazione nella scuola possa nascere dall’unione tra competenze, progettualità e attenzione verso gli studenti.