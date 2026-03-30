Prof accoltellata a Trescore Balneario, il racconto della docente aggredita

Chiara Mocchi è stata accoltellata da un alunno tredicenne a Trescore Balneario per motivi ancora da chiarire. L’insegnante, colpita al collo e al torace, è viva grazie all’intervento decisivo di un altro studente.

Chiara Mocchi, insegnante di francese in una scuola di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, è stata ferita con un pugnale da un suo alunno di 13 anni. La donna, ricoverata in ospedale, ha ricostruito l’accaduto attraverso una lettera dettata al suo legale, Angelo Lino Murtas.

Secondo il suo racconto, l’aggressione è avvenuta senza alcun segnale premonitore. Il ragazzo l’ha colpita più volte all’improvviso, mirando al collo e al torace. Un attacco rapido e violento che non le ha lasciato il tempo di reagire o difendersi.

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A evitare conseguenze ancora più gravi è stato l’intervento di un altro studente, anche lui tredicenne. Il ragazzo si è frapposto tra l’aggressore e la docente, mettendo a rischio la propria incolumità. Il suo gesto ha consentito di fermare l’assalto e di dare tempo ai soccorsi di intervenire.

Nel suo messaggio, la professoressa ha espresso riconoscenza per chi le è stato accanto nei momenti successivi all’aggressione. Ha ringraziato il personale sanitario e chi ha contribuito con le donazioni di sangue, sottolineando il valore concreto di quell’aiuto ricevuto.

Resta al centro delle indagini la figura del giovane aggressore, descritto come confuso e influenzato da contenuti visti online. Gli inquirenti stanno cercando di chiarire le motivazioni che lo hanno spinto a compiere il gesto.