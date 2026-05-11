Lorella Cuccarini e la nuora Sole Galanti, il racconto dopo le nozze con Giorgio a Sabaudia

Lorella Cuccarini ha accolto senza riserve la nuora Sole Galanti dopo le nozze con il figlio Giorgio. La stylist racconta il rapporto nato in famiglia e il matrimonio celebrato a Sabaudia con tutti gli invitati vestiti di bianco.

Il matrimonio tra Giorgio Capitta e Sole Galanti è stato celebrato a Sabaudia in un clima intimo e familiare. La data scelta non è stata casuale: le nozze si sono svolte nel giorno del compleanno dello sposo e della sorella gemella Chiara. Alla cerimonia hanno partecipato parenti e amici stretti, tutti vestiti rigorosamente di bianco per volontà degli sposi.

La stessa Sole Galanti ha spiegato che il dress code total white era stato pensato per evitare differenze tra gli invitati e trasformare la giornata in una festa condivisa da tutti. La cerimonia è stata accompagnata dalle note del “Fantasma dell’Opera”, mentre l’arrivo in barca dello sposo è stato un omaggio al nonno marinaio della famiglia.

La stylist, che da tempo collabora con Lorella Cuccarini curandone l’immagine tra televisione e social, ha raccontato anche il rapporto costruito con la suocera. Secondo Galanti, la conduttrice l’avrebbe accolta fin dal primo momento con naturalezza e affetto, senza creare distanze o imbarazzi.

«Ha un cuore enorme», ha raccontato la neo sposa parlando della showgirl. Tra le due, oltre al lavoro, sarebbe nato un legame molto stretto anche sul piano personale. Galanti ha spiegato che Cuccarini riesce a capire immediatamente quando qualcosa non va, dimostrando una forte attenzione verso le persone che le stanno vicino.

Nel racconto della nuora emerge anche il clima familiare costruito da Lorella Cuccarini e dal marito Silvio Testi con i loro figli. Galanti descrive una famiglia molto unita, dove autonomia e sostegno reciproco vengono considerati fondamentali. In particolare, ai figli sarebbe stato insegnato ad aiutarsi sempre tra fratelli nei momenti di difficoltà.

Parlando di Giorgio, Sole Galanti lo ha definito molto indipendente nella gestione della casa e appassionato di cucina. Un aspetto che, secondo il suo racconto, riflette l’educazione ricevuta in famiglia.

La stylist ha confermato anche un altro desiderio attribuito spesso a Lorella Cuccarini, quello di diventare nonna. Secondo Galanti, la conduttrice vivrebbe questo sogno con spontaneità e grande entusiasmo, legando il tema della famiglia agli affetti più importanti della sua vita.