Lorella Cuccarini al matrimonio del figlio Giorgio Capitta, nozze a Sabaudia tra arrivo in barca e festa esclusiva

Lorella Cuccarini ha accompagnato il figlio Giorgio Capitta all’altare nel giorno delle nozze con Sole Galanti, celebrate a Sabaudia dopo anni di relazione. La sposa è arrivata in barca, scegliendo un ingresso scenografico.

Giorgio Capitta ha sposato Sole Galanti dopo una lunga relazione, scegliendo come cornice Sabaudia. Il matrimonio, di cui si parlava già nei mesi scorsi, si è svolto nel Santuario della Madonna della Sorresca, un luogo affacciato sul lago e molto apprezzato per le cerimonie.

La sposa, stylist legata al mondo dello spettacolo, ha fatto il suo ingresso arrivando via acqua. È sbarcata in barca indossando un abito con scollo drappeggiato e velo corto, attirando l’attenzione degli invitati per una scelta fuori dagli schemi.

All’altare, lo sposo è stato accompagnato da Lorella Cuccarini, visibilmente coinvolta durante tutta la cerimonia. Il matrimonio rappresenta una tappa importante per il più giovane dei suoi figli, il primo della famiglia a sposarsi.

Il ricevimento si è svolto in un hotel di lusso sul lungomare, dove gli invitati hanno proseguito i festeggiamenti dopo il rito religioso. Tra le particolarità, la scelta di un dress code total white, adottato da tutti i presenti, inclusi gli sposi.

Alla cerimonia hanno preso parte anche i fratelli di Giorgio: la gemella Chiara, insieme a Sara e Giovanni. L’intera giornata si è svolta lontano dai riflettori, senza immagini condivise pubblicamente dai familiari.