Lorella Cuccarini al matrimonio del figlio Giorgio Capitta, nozze a Sabaudia tra arrivo in barca e festa esclusiva

Vito Manzione | 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorella Cuccarini ha accompagnato il figlio Giorgio Capitta all’altare nel giorno delle nozze con Sole Galanti, celebrate a Sabaudia dopo anni di relazione. La sposa è arrivata in barca, scegliendo un ingresso scenografico.

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Lorella Cuccarini al matrimonio del figlio Giorgio Capitta, nozze a Sabaudia tra arrivo in barca e festa esclusiva

Giorgio Capitta ha sposato Sole Galanti dopo una lunga relazione, scegliendo come cornice Sabaudia. Il matrimonio, di cui si parlava già nei mesi scorsi, si è svolto nel Santuario della Madonna della Sorresca, un luogo affacciato sul lago e molto apprezzato per le cerimonie.

La sposa, stylist legata al mondo dello spettacolo, ha fatto il suo ingresso arrivando via acqua. È sbarcata in barca indossando un abito con scollo drappeggiato e velo corto, attirando l’attenzione degli invitati per una scelta fuori dagli schemi.

All’altare, lo sposo è stato accompagnato da Lorella Cuccarini, visibilmente coinvolta durante tutta la cerimonia. Il matrimonio rappresenta una tappa importante per il più giovane dei suoi figli, il primo della famiglia a sposarsi.

Il ricevimento si è svolto in un hotel di lusso sul lungomare, dove gli invitati hanno proseguito i festeggiamenti dopo il rito religioso. Tra le particolarità, la scelta di un dress code total white, adottato da tutti i presenti, inclusi gli sposi.

Alla cerimonia hanno preso parte anche i fratelli di Giorgio: la gemella Chiara, insieme a Sara e Giovanni. L’intera giornata si è svolta lontano dai riflettori, senza immagini condivise pubblicamente dai familiari.

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