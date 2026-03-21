Amici 25, scontro tra professori e lacrime di Lorella Cuccarini dopo l'eliminazione di Michele
Lorella Cuccarini reagisce con rabbia e lacrime all’eliminazione di Michele ad Amici 25, dopo la scelta di Rudy Zerbi di mandare al ballottaggio tre cantanti. La decisione scatena tensioni tra i professori.
La prima puntata del Serale di Amici 25 si accende subito, non solo per le esibizioni ma per lo scontro tra i docenti. Il team formato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano domina una delle manche, mettendo in difficoltà la squadra guidata da Lorella Cuccarini e Veronica Peparini.
Il momento più teso arriva quando Rudy Zerbi decide di mandare al ballottaggio tutti i cantanti della squadra avversaria. Una scelta che coinvolge Angie, Michele e Lorenzo e che scatena la reazione immediata di Cuccarini, contraria a mettere a rischio tre concorrenti già alla prima puntata.
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L’insegnante non nasconde il disappunto e contesta apertamente la strategia, giudicandola eccessiva. Secondo lei, il percorso dovrebbe valorizzare i talenti migliori e non eliminarli così presto, soprattutto in una fase iniziale del programma.
Il ballottaggio finale si trasforma in una sfida intensa. Lorenzo riesce a salvarsi subito dopo l’esibizione, lasciando il confronto diretto tra Angie e Michele. I due portano sul palco prima cover molto impegnative e poi i rispettivi inediti, giocandosi tutto davanti alla giuria.
La decisione finale premia Angie, mentre Michele è costretto ad abbandonare il programma. Un verdetto che pesa soprattutto su Lorella Cuccarini, visibilmente provata nel vedere uscire un allievo su cui aveva puntato fin dall’inizio.
Alla comunicazione dell’eliminazione, l’insegnante si lascia andare alle lacrime. L’emozione prende il sopravvento mentre prova a trattenersi, mostrando quanto il rapporto con i ragazzi vada oltre la semplice competizione televisiva.