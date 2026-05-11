Il diavolo veste Prada 2 vola al box office italiano, superati i 24 milioni in due weekend

Il diavolo veste Prada 2 resta in vetta al box office italiano grazie a un secondo weekend da oltre 6,6 milioni di euro. Il film mantiene una media molto alta nelle sale e porta il totale degli incassi oltre quota 24 milioni.

Il diavolo veste Prada 2 continua a guidare il botteghino italiano e chiude il secondo fine settimana consecutivo al primo posto. Tra il 7 e il 10 maggio il film ha raccolto 6.657.152 euro, mantenendo una media elevata di 8.771 euro in 759 sale. Il calo rispetto al weekend precedente si ferma al 42%, dato che consente alla pellicola di raggiungere un incasso complessivo di 24.605.766 euro.

Alle sue spalle resiste Michael, che conferma la seconda posizione con 3.367.121 euro nel weekend. Anche in questo caso la flessione è contenuta, pari al 28%, con una media di 5.650 euro in 596 cinema. Il totale accumulato dal film sale così a 18.089.418 euro.

I due titoli spingono l’intero mercato cinematografico italiano. Nel fine settimana preso in esame le sale hanno registrato 12.218.945 euro complessivi e 1.520.273 spettatori. Si tratta del terzo miglior weekend dell’anno dopo quelli compresi tra l’1 e il 4 gennaio e tra il 30 aprile e il 3 maggio.

Debutto al terzo posto per Mortal Kombat II, che apre con 407.136 euro e una media di 1.362 euro in 299 sale. Quarta posizione per la nuova uscita Pecore sotto copertura, che incassa 340.111 euro nel weekend e arriva a 414.289 euro considerando anche le anteprime dei giorni precedenti.

Quinta piazza per l’evento musicale Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour Live in 3D, diretto da James Cameron, che ottiene 300.368 euro. In sesta posizione si conferma Super Mario Galaxy – Il film con 186.577 euro e un totale di 14.225.867 euro.

Più indietro le nuove produzioni italiane. Illusione di Francesca Archibugi debutta al settimo posto con 151.611 euro e una media di 820 euro in 185 cinema. Ottavo posto per la commedia corale L’amore sta bene su tutto con 120.871 euro, mentre Antartica – Quasi una fiaba con Silvio Orlando è nono con 78.287 euro distribuiti in 90 sale.

Chiude la top ten Yellow Letters, che aggiunge 55.634 euro agli incassi già ottenuti e raggiunge quota 161.791 euro complessivi.