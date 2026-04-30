Il Diavolo Veste Prada 2 domina il box office, esordio da oltre 2,7 milioni in un giorno

Il Diavolo Veste Prada 2 debutta nelle sale italiane con un incasso record grazie all’attesa del pubblico e alla forte distribuzione, superando nettamente tutti gli altri film già in programmazione.

Partenza fortissima per Il Diavolo Veste Prada 2 nelle sale italiane, dove nel primo giorno di programmazione ha incassato 2.707.615 euro, richiamando 341.356 spettatori. Numeri che lo collocano subito al vertice della classifica giornaliera, con un distacco netto rispetto agli altri titoli in cartellone.

Alle sue spalle si ferma Michael, biopic dedicato a Michael Jackson, che nella giornata di mercoledì ha raccolto 582.408 euro e 82.032 presenze. Il film, distribuito dal 22 aprile, ha così raggiunto un incasso complessivo di 8.741.317 euro.

Molto più contenuti i risultati degli altri titoli in classifica. Lee Cronin - La Mummia si piazza al terzo posto con 22.987 euro e 3.476 spettatori, seguito da Super Mario Galaxy - Il film che incassa 20.472 euro con 3.194 presenze, arrivando a un totale di 13.635.196 euro dal debutto del primo aprile.

Tra le produzioni italiane, presenti solo due titoli nella top ten. Domani interrogo si colloca al settimo posto con 8.720 euro incassati nella giornata, portando il totale a 372.561 euro dal 19 febbraio. Nona posizione invece per la versione restaurata in 4K di Un sacco bello, che aggiunge 5.575 euro e raggiunge 38.145 euro complessivi nei primi tre giorni dell’uscita evento.