Il diavolo veste Prada 2 domina il box office, debutto oltre 14 milioni e sale piene in tutta Italia

Il diavolo veste Prada 2 domina il box office grazie al forte richiamo del sequel e a un lancio capillare nelle sale. Nel primo weekend supera i 14 milioni di euro, trainando un incasso complessivo tra i più alti dell’anno.

Il sequel de Il diavolo veste Prada conquista subito il pubblico italiano e si piazza al primo posto degli incassi. Tra il 30 aprile e il 3 maggio il film raccoglie 11.460.189 euro, con una media molto alta per sala. Considerando anche l’anteprima del 29 aprile, il totale sale a 14.178.176 euro, segnando uno degli esordi più forti dell’anno.

Il risultato spinge l’intero weekend cinematografico, che registra 17.574.397 euro e oltre 2,1 milioni di spettatori. Numeri che collocano il periodo tra i migliori del 2026, con una crescita evidente sia rispetto alla settimana precedente sia allo stesso periodo dell’anno scorso.

Alle spalle del primo classificato si conferma Michael, il film dedicato a Michael Jackson. Uscito il 22 aprile, continua a raccogliere consensi e arriva a 4.636.189 euro nel weekend, portando il totale a oltre 13 milioni. Terzo posto per “Super Mario Galaxy – Il film”, che sfiora i 14 milioni complessivi.

Tra gli altri titoli in classifica spicca l’horror “Lee Cronin – La mummia”, quarto con 1.661.583 euro, mentre il sentimentale “The Drama – Un segreto è per sempre” continua la sua corsa e supera i 5 milioni. Tra le novità, il nuovo lavoro di Pupi Avati, “Nel tepore del ballo”, debutta al quinto posto, seguito da “Yellow Letters”.