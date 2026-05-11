Vittoria Deganello racconta la gravidanza da sola, Mi sentivo giudicata ogni giorno

Vittoria Deganello ha raccontato le difficoltà vissute durante la gravidanza di Ginevra, nata nel 2023. L’influencer ha ricordato il peso dei giudizi ricevuti mentre affrontava da sola quel periodo delicato.

Da tempo lontana dalla televisione, Vittoria Deganello continua a essere molto seguita sui social, dove condivide momenti della sua quotidianità insieme alla figlia Ginevra, nata il 25 aprile 2023. L’ex volto di Uomini e Donne è tornata a parlare del periodo della gravidanza, spiegando di aver vissuto mesi complicati soprattutto per le critiche ricevute.

La vicenda aveva attirato molta attenzione anche per il rapporto con il calciatore Alessandro Murgia, padre della bambina. Dopo la fine della relazione con l’ex tronista Mattia Marciano, Deganello aveva iniziato una storia con il centrocampista, fratello dell’attrice Nicole Murgia. Quando l’influencer annunciò di essere incinta, la notizia fece discutere perché il calciatore aveva già una famiglia con due figli.

Nel corso del podcast “A Piccoli Passi”, Vittoria Deganello ha ricordato quei mesi spiegando di aver percepito un forte giudizio da parte delle persone. Ha raccontato di essersi sentita osservata e criticata per aver deciso di affrontare la gravidanza senza un compagno accanto, scelta che all’epoca aveva alimentato molte discussioni sui social.

L’influencer ha spiegato di non aver mai dato troppo peso alle opinioni altrui, soprattutto perché era convinta della propria decisione. Durante quel periodo, ha preferito concentrarsi su se stessa e sulla nascita della bambina, cercando di vivere la gravidanza lontano dalle polemiche.

Oggi sui social del calciatore compare anche il nome di Ginevra nella biografia del suo profilo Instagram, accanto a quelli degli altri figli. Nel frattempo Vittoria continua a raccontare la sua esperienza di mamma attraverso contenuti pubblicati ogni giorno ai suoi follower.