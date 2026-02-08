Anna Pettinelli racconta la molestia subita a 20 anni: Mi sentivo sporca e impotente

Anna Pettinelli racconta per la prima volta una molestia subita a vent’anni durante un colloquio di lavoro. Un episodio che l’ha segnata a lungo e ha cambiato il suo modo di affrontare la carriera e le relazioni.

Una confessione intima, arrivata davanti alle telecamere, che riporta indietro Anna Pettinelli agli inizi della sua carriera. Ospite di Verissimo, la docente di canto di Amici e storica voce radiofonica ha parlato di un episodio che ancora oggi le provoca disagio.

«Avevo vent’anni, ero agli inizi e piena di aspettative», ha spiegato. Durante un incontro di lavoro, si trovò davanti un uomo influente che superò ogni limite. «Sono stata molestata. Ancora adesso provo ribrezzo, senso di sporco, impotenza e ingiustizia», ha raccontato senza entrare nei dettagli.

Pettinelli ha descritto la paura di quel momento e la fragilità di una ragazza molto giovane: «Ero poco più di una bambina. Trovarsi davanti una persona potente che pretende qualcosa da te è spaventoso». Un’esperienza che l’ha segnata profondamente.

Per anni ha tenuto tutto dentro. Non ci fu alcuna denuncia e non incontrò mai più quell’uomo. «Non ero pronta, non avevo gli strumenti», ha ammesso. Da allora, una scelta netta: non affrontare mai più un colloquio di lavoro da sola.

Nel corso dell’intervista, Anna Pettinelli ha parlato anche della sua vita privata. Dopo relazioni difficili e delusioni sentimentali, oggi rivendica la serenità della solitudine. «Sono felicemente single», ha detto, spiegando di sentirsi ormai autonoma e indipendente.

L’ultimo rapporto, definito da lei stessa come altalenante e doloroso, l’ha convinta a mettere al centro se stessa. «In amore non sono mai stata fortunata», ha concluso, raccontando un percorso personale fatto di ferite, ma anche di consapevolezza.