Giulia De Lellis incinta di una bambina: Gravidanza voluta, ogni giorno mi innamoro di Tony Effe

Giulia De Lellis sta vivendo uno dei momenti più emozionanti della sua vita: è incinta della sua prima figlia, che si chiamerà Priscilla. L’annuncio e il racconto intimo della gravidanza sono arrivati attraverso un video condiviso sui suoi profili social, dove l’influencer ha aperto il cuore ai fan parlando con entusiasmo del percorso condiviso con il compagno Tony Effe.

“La mia gravidanza sta andando nei migliori dei modi, sto benissimo. Mi sento fortunata e non è scontato. È stata una gravidanza desiderata, cercata, voluta, volutissima”, ha spiegato Giulia, visibilmente felice. La coppia, molto affiatata, ha scelto consapevolmente il momento giusto per allargare la famiglia.

De Lellis ha raccontato che, se fosse dipeso da Tony, il progetto di avere un figlio sarebbe iniziato già dopo pochi mesi di relazione. Lei, invece, ha preferito aspettare di stabilizzare la loro vita: “Ho voluto che passassero alcune situazioni, prenderci una casa più grande… e poi abbiamo iniziato a cercare un bambino”.

Il nome Priscilla è stato scelto proprio da Tony Effe e ha conquistato subito Giulia: “Significa antica, qualcosa di estremamente nobile e importante. Quando lui me l’ha proposto, mi sono innamorata di nuovo. Il modo in cui me l’ha detto mi ha emozionata tantissimo”.

La gravidanza sta influenzando profondamente anche l’umore e la quotidianità della coppia. Giulia ha confessato: “Mi capita spesso di innamorarmi di nuovo di lui durante la giornata… oppure di odiarlo! Sono diventata una piagnona, ho dei picchi emotivi assurdi. Io non sono mai stata gelosa, ora faccio scenate di gelosia”.

Il momento in cui ha scoperto di essere incinta è stato per lei carico di emozioni indescrivibili: “Il mio fidanzato l’ha presa benissimo. È stato un momento intenso, un’emozione nuova anche per me. Non posso paragonarla ad altre”.

Infine, Giulia ha svelato che sperava fosse una femmina: “Tutti pensavano fosse un maschietto, e sarei stata felice comunque. Ma una bambina, per me, è una ricompensa divina”.